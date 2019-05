El verano llega al tapiz vallisoletano El conjunto de Parque Alameda alevín durante el ejercicio. / Ricardo Otazo La II edición del Torneo Nacional 'Valladolid Summer GR' reunió a más de 380 gimnastas RUTH RODERO Miércoles, 22 mayo 2019, 21:22

El polideportivo Pilar Fernández Valderrama se vistió de gala; no era una cita cualquiera. Abrir las puertas al buen tiempo requería de un despliegue acorde a la magnitud del evento. Más de 380 gimnastas se reunieron para ello. Todas en perfecto estado de revista, con una sonrisa que tantas cosas escondía. La incertidumbre y los nervios, la ansiedad y las ganas de salir ante el público y hacerlo bien, esa responsabilidad de demostrar todo lo entrenado durante horas en un gimnasio. Todo resumido en solo minuto y medio.

Ni la propia Pilar Fernández Valderrama quiso perderse la cita, un torneo que celebró su segunda edición y que estuvo organizado por el CD Valladolid y Rítmica Vallisoletana.

Participó una veintena de clubes en una jornada en la que también salieron al tapiz las gimnastas de los clubes organizadores que participaron en el Campeonato de España. Lo hicieron Alejandra Esparrells, subcampeona infantil 2007, y Marta Temiño y Ana Liang Herrero, octava y novena, respectivamente, de la categoría juvenil.

Arriba, El conjunto Vallisoletana D de categoría alevíin en el ejercicio de cinco aros. Abajo a la izquierda, dos gimnastas del Vallisoletana B benjamín. A la derecha, dos del Boecillo benjamín. / R. Otazo

La representación vallisoletana arrasó en el medallero. En conjuntos, en prebenjamín, se repartieron las medallas entre Vallisoletana B (oro), Gimnasia Duero (plata) y Vallisoletana A (bronce). En categoría benjamín, el Rítmica Vallisoletana copó el podio con los conjuntos B, C y D. En alevín el triunfo se lo llevó Parque Alameda, seguido de Gimnasia Duero y Vallisoletana C. En infantil el oro fue para CD Valladolid D, la plata para CD Valladolid C y el bronce para Gimnasia Duero. Las cadetes del CD Valladolid C y B lograron las preseas de oro y plata, respectivamente, y el bronce se lo llevó Rítmica La Cistérniga.

En grandes grupos categoría prebenjamín, el oro fue para Vallisoletana, seguido por Boecillo y NorpaGym. En benjamín el triunfo se lo llevó Parque Alameda, mientras que la plata y el bronce fueron para Vallisoletana A y Rítmica Olid respectivamente. En categoría alevín Vallisoletana B se llevó el oro, Gimnasia Duero la plata y Vallisoletana A fue bronce. Parque Alameda se impuso en infantil, seguido por CD Valladolid B y A, mientras en cadete Gimnasia Duero consiguió el oro, Gimnasia Soria la plata y CD Valladolid A el bronce.

En categoría individual, en prebenjamín, el oro fue para Patricia de Prado (Vallisoletana), seguida de su compañera Shara Acosta y de Berta Gómez (Abula-Gym). Patricia Solla (Rítmica Arroyo) dominó la categoría benjamín, seguida de Irene Torija y Lucía García (Vallisoletana). En alevín, María Mateos, María Gallardo e Irene Miño (Vallisoletana) coparon el podio y en alevín 2008 lo ocuparon Rocío Troya, Ainara de las Heras (CD Valladolid) y Alexia Fueyo (Independiente Gijón). La infantil Laura Concejo (CD Valladolid) fue por delante de Carlota Díaz (I. Gijón), plata, y Alba González (Rítmica Salamanca), bronce, mientras que en infantil 2007 se impuso Alejandra Esparrells, Mónica García-Abril fue segunda y Miriam Martínez tercera, todas del CD Valladolid. En cadete el podio fue para Lucía Graña y Claudia Graña (Boecillo) y Alba Corino (Villares de la Reina). En juvenil 02-03 el oro se lo llevó Marta Temiño y Ana Liang Herrero fue plata, mientras que el bronce lo consiguió Nerea Marqués (R. Benavente), y en juvenil 2001 Irene Rodríguez (Vallisoletana) e Isabel Hernansanz (Pincias) fueron oro y plata.