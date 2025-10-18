Te estamos contando la jornada deportiva local

16:20

¡Buenas tardes!

Hoy el Real Valladolid Promesas arranca la jornada a las 17:00 horas en casa del recién ascendido Sámano.

El Recoletas (17:30) juega en Alicante contra el Horneo

A las 19:00, el UEMC juega en Pisuerga frente al colista, el Valle de Egués.