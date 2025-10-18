El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Te estamos contando la jornada deportiva local

El Valladolid Promesas visita el campo del colista Sámano; el Recoletas Atlético se mide a Alicante; y el UEMC recibe al Valle de Egués en Pisuerga

Juan Diez Regidor

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:42

Icono17:00

SÁMANO - PROMESAS (0-0)

En juego el partido en Vallegón.

Enlace copiado

Icono16:38

SÁMANO - PROMESAS

XI de Javi Baraja. Porras y Rulo, únicos cambios con respecto al partido del domingo.

Enlace copiado

Icono16:25

El Laguna vuelve a casa

Tras un mes de competición, así está La Laguna, lista para ser estrenada frente al Helmántico. Recuerden que el conjunto rojinegro tuvo que jugar los dos primeros partidos como local en el anexo debido a las malas condiciones del césped natural.

Te estamos contando la jornada deportiva local

Enlace copiado

16:20

¡Buenas tardes!

Hoy el Real Valladolid Promesas arranca la jornada a las 17:00 horas en casa del recién ascendido Sámano.

