Te estamos contando la jornada deportiva local
El Valladolid Promesas visita el campo del colista Sámano; el Recoletas Atlético se mide a Alicante; y el UEMC recibe al Valle de Egués en Pisuerga
Juan Diez Regidor
Sábado, 18 de octubre 2025, 16:42
17:00
SÁMANO - PROMESAS (0-0)
En juego el partido en Vallegón.
Enlace copiado
16:38
SÁMANO - PROMESAS
XI de Javi Baraja. Porras y Rulo, únicos cambios con respecto al partido del domingo.
👥💜 Alineación del #RVPromesas para visitar, desde las 17.00 horas, a la @UDSamanopic.twitter.com/0TN3ZBfGUA— Cantera Real Valladolid (@RVcantera) October 18, 2025
Enlace copiado
16:25
El Laguna vuelve a casa
Tras un mes de competición, así está La Laguna, lista para ser estrenada frente al Helmántico. Recuerden que el conjunto rojinegro tuvo que jugar los dos primeros partidos como local en el anexo debido a las malas condiciones del césped natural.
Enlace copiado
16:20
¡Buenas tardes!
Hoy el Real Valladolid Promesas arranca la jornada a las 17:00 horas en casa del recién ascendido Sámano.
El Recoletas (17:30) juega en Alicante contra el Horneo
A las 19:00, el UEMC juega en Pisuerga frente al colista, el Valle de Egués.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
-
3
-
4
-
5
- 6 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
- 7 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad