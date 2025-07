La familia Romeo en el Tour: «'The Walking Dead' en el muro de Bretaña»

Sergio Romeo Viernes, 11 de julio 2025, 19:45 Comenta Compartir

Este viernes hemos vivido la jornada más loca de todo lo que llevamos de Tour. Amanecimos mirando al mar, ya que la noche anterior aparcamos la Camper [furgoneta] muy cerquita, y lo primero que hemos hecho es coger carretera porque teníamos hora y media hasta el Mür de Bretagne Guerlédan, que es donde terminaba la etapa. Sabiendo lo icónica que es esta línea de meta en esta carrera, sacrificamos la salida para no perdernos detalle de la llegada. Hubo que dar rodeo y alguna que otra vuelta extra para encontrar aparcamiento, pero... ¡esto es el Tour!

Suerte de vueltas porque nos hemos topado con un grupo de franceses al otro lado de la valla la mar de simpáticos que veranean en Calpe, y nos han acompañado en la espera. Es verdad que estas cosas solo pasan en el Tour, así que hemos disfrutado de un buen rato con ellos, hemos compartido experiencia y me han dejado ponerme en primera fila cuando había que ver cómo estaba la cuneta. Repleta de gente, colgados en los árboles, apostados por cualquier rincón para poder ver a los corredores,... ¡Increíble, la verdad! En el primer paso he visto muy bien a Iván, salvo que le he visto que le ha faltado un pelín para aguantar en ese grupo de treinta, y se ha quedado ya el 35º y no ha podido entrar. Ya en el segundo paso hemos visto el ataque de Remco [Evenepoel], y al bajar mi madre y yo hemos coincidido en compararlo con 'The Walking dead', con toda la carretera plagada, gente por todos lados,...

Ampliar Sergio, en lo más cerca que ha tenido a Pogacar.

Iván subía el muro de la Bretaña y bajaban otra vez hacia el autobús por el mismo muro, así que tenían que ir muy despacio por la cantidad de gente que había apostada. Así que le ha dado tiempo a pararse con nosotros y darnos algún detalle de la carrera, como ese de que ha estado «a punto» de coronar con el grupo en la primera subida. Yo cada día veo mejor a Iván, y él dice que las sensaciones son «mejores cada etapa» que pasa.

Un día increíble para mi madre y para mi como aficionados, podríamos decir que el mejor en lo que llevamos de carrera por todo lo que hemos vivido.