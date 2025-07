La familia Romeo en el Tour: «Iván va estando en su salsa ahí dentro»

Sergio Romeo Viernes, 11 de julio 2025, 07:44 Comenta Compartir

Este jueves el pelotón tenía una etapa realmente dura, con 200 kilómetros y 3.500 de desnivel. La primera en la que Iván ha intentado meterse en uan fuga porque sabía que se podía llegar. El problema es que ha sido una fuga de mucha calidad, y el momento en el que Iván ha tratado de meterse no ha sido el momento en el que se ha hecho la fuga. Al final, por eso se ha metido su compañero Will [Barta], pero estaban entre Castrillo, Iván y Will intentando meterse en la fuga y ha sido Will.

Era un día de estrategias, y madre y yo hemos podido estar con Iván tanto en la salida de Bayeux como en la llegada de Vire Normandie, que era para arriba y le hemos podido ver llegando tranquilo con Aramburu, recuperando ya para las siguientes jornadas. La verdad es que ha sido un día bastante de paso para nosotros, desde luego que para los corredores no porque ha sido trazado duro y exigente. Además, hay que destacar el calor que ha hecho todavía más dura la jornada para el pelotón, que ha llegado a meta con un montón de sales en el cuerpo.

Y, bueno la idea de que Iván trate de meterse en fugas me transmite buenas sensaciones porque eso significa que cada día está más en su salsa en el pelotón. Asi que las conclusiones son buenas, y con muchas ganas de afrontar o que queda por delante.

