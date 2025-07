La familia Romeo en el Tour: «El séptimo puesto da a Iván un extra de motivación»

Sergio Romeo Miércoles, 9 de julio 2025, 22:50 Comenta Compartir

Hoy era el día importante de la primera semana. Llevábamos desde ayer dándole vueltas, pero al final todo ha salido bien e Iván está muy contento.

Empezando por el principio: esta noche dormimos en Caen, que es donde arrancaba y terminaba la contrarreloj, aunque la salida y la meta no estaban exactamente en el mismo sitio. Lo primero que hicimos fue ir hacia la zona de los autobuses, porque Iván llegó pronto para hacer el reconocimiento del recorrido.

Después de rodar la crono, volvió y estuvimos un rato sentados en las sillas, charlando sobre cómo había ido y sobre lo que esperaba de su actuación.

Me dijo que era una crono que le gustaba mucho: de pedalear y acoplarse, sin apenas complicaciones técnicas, salvo un pequeño tramo al final. Estaba bastante motivado y me comentó los números que necesitaba dar si quería estar en el top 10. Su objetivo era mantener unos 450 vatios de 'pacing'. Si lo lograba, creía que tenía opciones de entrar entre los diez primeros. Si no, sabía que podría reventar en el intento… pero aun así, iba a darlo todo.

Y al final, salió bien. No reventó. Se quedó apenas a 5 vatios del objetivo, pero eso no fue un problema. Luego me fui con Pablo Ordorica hasta la línea de meta para verle llegar. Cuando cruzó la meta, marcó el mejor tiempo y se sentó en la silla caliente, donde estuvo unos 20 minutos hasta que llegó Eduardo Affini, el campeón de Europa de contrarreloj, que le arrebató el mejor tiempo.

A partir de ahí, tocó esperar una o dos horas hasta que terminaran todos los corredores. Estábamos expectantes, haciendo cálculos y viendo cuántos le superaban y cuántos no.

Al final, terminó séptimo, que es un resultado muy bueno. Él estaba buscando ese top 10 y lo ha conseguido, así que estamos todos muy contentos.

Después de la crono, Iván se fue directamente al hotel. Nosotros nos quedamos a ver el final y, cuando confirmamos que había quedado séptimo, fuimos a darle la sorpresa. Nos encontramos con él, lo celebramos juntos, y nos quedamos con muchas ganas de lo que viene.

Este resultado le da un extra de motivación para seguir haciendo las cosas bien. Está muy contento

