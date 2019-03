Las directrices del BM Nava Oleg Kisselev se prepara para efectuar un lanzamiento a portería. / Antonio Tanarro El objetivo que se marca el técnico Dani Gordo es que su equipo siga creciendo y mejorando FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 6 marzo 2019, 20:38

Si se hiciera una encuesta entre el resto de equipos de la División de Honor Plata masculina para conocer el candidato al ascenso a Asobal, un alto porcentaje (por no decir la mayoría) daría como favorito al ascenso al Viveros Herol BM Nava. Posiblemente también lo fuera el año pasado y terminó de aquella manera. Alguno incluso puede que se frote las manos pensando ya en las nueve jornadas que quedan para que termine la Liga. Todavía son unas cuantas.

Dani Gordo no es un técnico al que le gusten las cuentas (sobre todo si son las de la lechera, pensando en aquella popular fábula). Prefiere el día a día, más allá de los números (envidiables, eso sí) que presenta el conjunto navero. «Nuestras cuentas pasan por ganar el siguiente partido; no me preocupa nada más». Y ese partido es el de este sábado (19:00 horas) en la cancha del Handbol Bordils.

Tras el triunfo de la pasada jornada frente al ARS Naranjas Palma del Río, son ya 16 las victorias que tiene el Viveros Herol BM Nava en su casillero. Tras el partido, lo primero que quiso hacer Dani Gordo fue destacar «y agradecer el esfuerzo realizad a los chavales, en especial a Agustín, por un problema familiar. Las circunstancias personales a veces priman sobre los adjetivos calificativos. Para mí el equipo ha hecho un trabajo brutal a nivel defensivo, ha estado muy sobrio, llevábamos 40 minutos y creo que nos habían marcado siete goles; un extraordinario Ernesto, Álvaro y Andrés brutales... Puede que no haya sido nuestro mejor partido en ataque, pero su portero también ha estado muy acertado. Dos puntos más, eso es lo que puedo decir», valoró Dani Gordo al final del choque.

El técnico tiene claro cuál es el objetivo. «El primer objetivo de todos es mejorar; el equipo no se tiene que conformar, hay que seguir trabajando; no se puede depender tanto de la defensa y de la portería, hay que ser más eficaces en otras fases del juego. Esa es la palabra, eficacia porque tenerlas, las tienes. Habrá que trabajar más, es lo que puedo decir, seguir creciendo como equipo, disfrutar de esto porque no es nada fácil; la gente se acostumbra a ganar, a ganar y a ganar... y a veces nos olvidamos que no es tan fácil, y tendemos a normalizar algo que no lo es. No somos máquinas ni robots, y lo que tenga que venir, ya vendrá porque esta es una categoría en la que si te despistas, cualquier equipo te puede poner en tu sitio», añadió.

Destacó el ambiente del pabellón, «extraordinario. La gente que viene se vacía, anima y eso para nosotros es fundamental. Cuando las cosas van apretadas sabes que tienes ahí un apoyo incondicional que es lo que yo creo que también este año nos está haciendo que en casa sigamos invictos».