La continuidad de Jordi Grimau complica el fichaje de Fede Van Lacke En la foto de la izquierda Fede Van Lecke y a la derecha Jordi Grimau. / Arizmendi/Diario Vasco y Antonio Quintero El escolta es uno de los deseos de Carles Marco para completar el juego exterior JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 2 agosto 2019, 12:37

Poco a poco la plantilla del Palencia Baloncesto va tomando forma para comenzar a preparar la pretemporada, pero un problema se ha instalado en el seno morado con la confección del plantel. El técnico deseaba la incorporación de Fede Van Lacke, pero el contrato de Grimau, puede impedir el fichaje. La mayoría de las posiciones comienzan a cubrirse. «Estamos intentando hacer el mejor equipo posible. Ya tenemos alguna cosa avanzada, aunque aún nos quedan jugadores por fichar, pero habrá que tener paciencia para encontrar lo que mejor se adapte a lo que ya tenemos», apuntó Carles Marco. Uno de los nombres que ha rondado por la cabeza del técnico morado es el de un histórico del baloncesto, Federico Van Lecke. El escolta argentino es uno de los refuerzos pensados por el entrenador morado para el equipo de este año, dentro de la revolución que el técnico catalán está llevando a cabo en el equipo. Un hombre experimentado en ACB, que ha pasado por equipos como el Blancos de Rueda de Valladolid, el Jouventut de Badalona, el CBGranada, o el Delteko Gipuzkoa, durante las dos últimas temporadas.

Actualmente Van Lacke se encuentra sin equipo, aunque el jugador reconoció un contacto y el interés por parte del Palencia Baloncesto. «Ha habido contacto con ellos pero dependo de terceros. No me gustaría alardear demasiado porque estaban pendientes de otro jugador con contrato. Esta todo en el aire», reconoció el jugador que hasta hace uno días no daba nada por cerrado. «No hay nada concreto, pero está la puerta abierta porque dependo de la solución que se encuentre», afirmó Van Lacke.

Para el veterano alero una de las opciones de continuar jugando pasaría por Palencia. «Me gustaría jugar en el Palencia Baloncesto porque tengo muchas ganas de competir en LEB Oro y poder ascender con el equipo a ACB. Otra de las razones de poder jugar allí es el entrenador, un factor muy importante, pero sobre todo por estar en Castilla y León, porque de esta manera estaría cerca de mi gente», explicó el argentino. «Siempre estuve muy cerca y muy pendiente de cómo le iba al Palencia Baloncesto y por eso me gustaría ir», afirmó Van Lacke, que confirmó que actualmente baraja otras posibilidades. «Sería una opción de las que manejo porque estoy en un momento en el que tengo la posibilidad de elegir dónde quiero jugar. Aunque sin duda uno de los sitios donde más me gustaría jugar sería en el Palencia Baloncesto», añadió.

Fede Van Lacke aún recuerda con cariño su etapa en aquel histórico Blancos de Rueda Valladolid, lo que ha hecho que siga muy de cerca, debido a la cercanía, el progreso del Palencia Baloncesto durante las últimas temporadas. «He seguido al equipo por haber estado tantos años en Valladolid. Además tengo amigos que han jugado en el Palencia Baloncesto. Estuve muy cerca de su desarrollo todos estos años y me gustaría tanto a mí, como a mi familia, poder estar allí. Considero a Castilla y León como mi casa», afirmó Van Lacke, que es consciente de que el fichaje parece complicado. «Lo último que he sabido la semana pasada es que estaba difícil, así que me lo había quitado un poco de la cabeza», reconoció el escolta, y es que el puesto que aspira a ocupar el argentino es el de Jordi Grimau, que aún tiene contrato con el club y está decidido a continuar en el equipo.

«Tengo contrato en vigor y me apetece mucho cumplirlo. Estoy muy a gusto en el club, en la ciudad y me encuentro ya establecido con mi familia. Estaré en Palencia seguro por lo que entiendo y respeto que el club y el entrenador fichen a quien tenga que fichar. Espero que sea a los mejores aleros, bases y pívots posibles para hacer la mejor campaña posible», señaló recientemente el jugador catalán, que estos días se encuentra disfrutando de sus vacaciones, pero al mismo tiempo pensando ya en la próxima temporada. «Tengo muchas ganas de luchar porque las cosas nos salgan bien a todos», destacó sobre la próxima campaña el escolta del Palencia Baloncesto. Grimau también valoró que el equipo palentino apostase por él durante estas temporadas. «Pueden pasar muchas cosas en dos o tres años, el club también hizo un esfuerzo porque yo estuviera», destacó el jugador. «Yo también hice un esfuerzo muy grande por no continuar en ACB, donde llevaba jugando doce años y tenía una brillante carrera. Decidí apostar por el Palencia Baloncesto porque me sentí con muchas ganas de luchar por la causa y ayudar en todo. En eso estoy independientemente de cual sea mi rol y mi papel, mi única idea es ayudar a que el club crezca, que el equipo vaya bien y que el aficionado disfrute partido tras partido», afirmó Grimau recientemente.

Por otro lado, el técnico del equipo Carles Marco recalcó recientemente con respecto a la situación con Jordi Grimau que «le hemos transmitido que no contábamos con él esta temporada, pero evidentemente tiene todavía contrato con nosotros y si se queda, será uno más de la plantilla», explicó el entrenador hace unos días, dejando claro que las posibilidades de ver a Van Lacke vestido de morado se esfuman con la continuación del escolta catalán en el equipo.