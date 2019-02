Baloncesto Mike Torres se define como «un base atípico» Mike Torres. / H. Sastre El jugador del Carramimbre reconoce que su juego «está más acorde con el baloncesto de la calle con el que me he criado» V. BORDA Valladolid Miércoles, 27 febrero 2019, 08:09

Mike Torres, base del Carramimbre Ciudad de Valladolid, se ha convertido en una de las buenas noticias a estas alturas de competición. Este jugador de origen dominicano ha brillado en las dos últimas victorias de las ardillas en Pisuerga. Ante el RETAbet Bilbao Basket, Torres fue el jugador local más destacado, demostrando su verticalidad cara a canasta y su intenso trabajo defensivo. Sabe que esta campaña tiene la oportunidad de demostrar que posee potencial para ser un jugador de esta liga, aunque él aspira, a sus 24 años, a dar el salto a competiciones de primer rango como la ACB. Su deseo, disputar el 'play-off' con sus compañeros.

–Ante Bilbao Basket soltó su mejor partido de la temporada.

–Sí, por números sí y también por la entidad del rival, un equipo de los que aspira al ascenso.

-Mike Torres demostró que es un jugador muy vertical, con mucha capacidad para penetrar y anotar.

–Soy base, pero muy atípico, diferente al tipo de jugador que actúa en esa posición. Soy más incisivo cara al aro que un director de juego. Poco a poco me voy encontrando muy cómodo en la cancha. Desde que regresé de Navidad, me siento muy bien. El 'coach' me dijo lo que quería de mí. He estado jugando bien, sobre todo con la fortuna de esos dos encuentros frente a Palma y Bilbao, en los que me he encontrado mucho más asentado.

–Además de lucir como atacante también ha mostrado que es usted un buen defensor.

–Sí, me gusta echarle ganas en defensa. Tengo piernas para el trabajo atrás y me ayuda a ganarme mis minutos en pista. Para ello, para tener esos minutos, tengo que empezar a hacerlo desde la defensa. Luego, lo demás vendrá detrás.

–Como base es antagónico a Óscar Alvarado, un director de juego más clásico.

–Óscar es un base más puro, que dirige más el juego del equipo. El busca siempre el pase, colocar a los jugadores y el 'timing' adecuado de juego en cada momento. Yo, por el contrario, tengo un estilo, por definirlo de alguna manera, más alocado. Me gusta más penetrar y tirar, un estilo más acorde con el baloncesto con el que yo me he criado, el de la calle en Sants. Pretendo transmitir en la cancha lo que es ese baloncesto de la calle y llevarlo al 5x5. Es mi estilo ser incisivo, arriesgado y un 'jugón' cuando existe la posibilidad de serlo. Me gusta disfrutar al máximo en la pista.

–Quizá, en la primera mitad de la liga, Mike Torres ha intentado a veces ser más director de juego que ese jugador incisivo y vertical que ha brillado en los últimos partidos en Pisuerga.

–Está claro que uno tiene que jugar a lo que sabe. No puedo intentar ser el típico director de juego, pues esa no es mi manera de desenvolverme en la cancha. Tengo unas características que, como ya he dicho, es ser incisivo, penetrar y ser un jugón, características que me definen como jugador. Debo tratar de ser yo mismo. Es verdad que en la primera parte de la temporada buscaba mi sitio intentando dirigir más al equipo, pero soy lo que soy, un base atípico y ahora es cuando me estoy empezando a sentir cómodo.

Oportunidad en Valladolid

–¿Qué le pide el entrenador?

–Lo primero, defensa. Que esté concentrado en el trabajo atrás, sobre todo en el 1x1 y en las ayudas. Que suba la intensidad defensiva, que le dé un ritmo más. En ataque, no me cohibe nada, no me pone restricciones. Cuando llegué aquí, me dijo que jugase como lo hago habitualmente. Me pide que penetre. Cuando tengo la opción de entrar y la paso, me riñe. Quiere que sea muy incisivo cara al aro.

–El objetivo de esta temporada será demostrar que tiene nivel para la LEB Oro, algo que no pudo demostrar el año anterior en La Coruña.

–El año pasado resultó bastante duro. No porque me viera en una situación de que era complicado jugar, pues sabía que podía hacerlo y lo demostraba en cada entrenamiento, sino porque la oportunidad no llegaba. El tipo de equipo con el que contábamos, la situación,.... Se dieron varios factores por los que no pude demostrar. Tuve la suerte de que en Valladolid sí me dieron la oportunidad. Creo que ahora estoy demostrando que puedo ser una jugador importante en la liga.

–La unión del grupo es una de las claves de la buena marcha de este equipo.

–Tenemos una franja de edad que va entre los 21 años de Álvaro Reyes y los 29 de Sergio de la Fuente. Todos nos movemos entre los 23 o los 24 años, lo que se nota a la hora de jugar y de comunicarnos. Además, todos tenemos aspiraciones y hambre de llegar lo más arriba posible utilizando Valladolid como trampolín. Tengo 24 años y me considero joven aún. Como todos, mi sueño es jugar algún día en la ACB o en ligas mayores. Todo eso nos une. Las ganas que tenemos siempre de entrenar y de jugar, de darlo todo, y la intensidad que le pone el 'coach' a cada 'entreno' y cada partido hace que vayamos para arriba.

–El equipo está en puestos de 'playoff'. El objetivo es repetir en esa fase esta temporada.

–El primer objetivo es alcanzar la permanencia matemática, aunque esta ya sea virtual con 13 victorias, y a partir de ahí buscar el 'play-off'. Si lo logramos, toca soñar y disfrutar porque sería algo que nos hemos ganado nosotros. Pero primero debemos pensar en Cáceres, no sea que nos pase lo que el día de Prat. Hay que ir partido a partido porque solo quedan dos meses de competición y disfrutar de cada momento.

–¿Sería mucho palo no conseguir plaza para el 'play-off'?

–Desde luego, un palo gordo porque, si lo piensas bien, ha habido partidos que se nos han escapado contra rivales que debíamos ganar como Barça B en casa, Canoe allí o Prat. Pero eso es parte del juego. Hay que centrarse en el próximo partido, pues el pasado no se puede cambiar. Ojalá que nos podamos meter y lo disfrutemos todos.