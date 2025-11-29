Padres, entrenadores y exatletas de élite: «El deporte te enseña convivencia, respeto y sufrimiento»

El atleta Isaac Viciosa, el exseleccionador de ciclismo Javier Mínguez, el entrenador de balonmano David Pisonero y la atleta Mayte Martínez, en las instalaciones deportivas Río Esgueva.

Cada vez son más los padres que utilizan el deporte como herramienta para educar a sus hijos y para inculcarles valores tan fundamentales como el trabajo en equipo, la igualdad, la disciplina, la inclusión o el respeto. Cuatro grandes del deporte vallisoletano, el entrenador de balonmano David Pisonero, el exseleccionador de ciclismo Javier Mínguez y los atletas Isaac Viciosa y Mayte Martínez, así lo hacen.

Ellos, que son referentes en sus respectivas disciplinas, están habituados a la dureza de la competición, a levantarse tras una derrota y a entender que el trabajo bien hecho vale más que un buen resultado en el marcador. Por eso saben, mejor que nadie, que el deporte forma campeones, pero, sobre todo, forma personas. Para estos padres, cada entrenamiento, cada partido o cada carrera es una lección de vida que no dudan en transmitírsela a sus hijos.

Pisonero, Mínguez, Viciosa y Martínez saben que ganar no siempre significa terminar el primero y que el verdadero éxito está en el esfuerzo diario. Por eso, acompañan, animan sin exigir, apoyan cada intento y celebran la constancia mucho más que los podios.

David Pisonero Exjugador de balonmano y entrenador del Atlético Balonmano Valladolid «No puedes trabajar solo por ser profesional, hay que disfrutar del camino»

Ampliar David Pisonero lleva toda su vida ligado al balonmano y ha transmitido a sus hijos la pasión por este deporte. R. Ucero

El balonmano corre por las venas de David Pisonero. Este vallisoletano fue jugador durante 14 temporadas en la élite y, desde hace nueve años, es entrenador del Atlético Balonmano Valladolid. Sin embargo, su rol más exigente, confiesa, ha sido el de ser padre. Tiene dos hijos, Alejandro, de 21 años y Daniela, de 15, ambos jugadores del club en el que él entrena; el primogénito, en el primer equipo del club. «No he sido yo quien les ha empujado al balonmano —asegura—. Al contrario, he ido detrás de lo que ellos han ido eligiendo». En su casa, el deporte nunca ha sido una imposición. Es una gran pasión que ha pasado de padre a hijos. «El deporte profesional es algo muy distinto al romanticismo y valores del deporte amateur y eso es algo que siempre he tratado de enseñar a mis hijos. Para nosotros ver y disfrutar del deporte como espectadores y poder entrenar juntos es muy bonito y parte de nuestra vida», comenta.

Entre los valores que Pisonero ha intentado transmitir a su familia destacan la disciplina, la honestidad y el trabajo en equipo, pero también la idea de que el éxito no debe ser el único motor. «La meritocracia es algo muy bueno. Nadie te regala nada, y eso enseña mucho. Siempre les he tratado de inculcar que no puedes trabajar pensando solo en ser profesional. Hay que hacerlo porque disfrutas, porque te llena. El éxito debe llegar como consecuencia, no como objetivo», dice.

Entrenar a su propio hijo en el primer equipo no es fácil. «Separar al padre del entrenador es complicado, pero el respeto en el vestuario nace de la objetividad. Él es el que más difícil lo tiene», reconoce. Y, pese a la intensidad, asegura que pocas cosas le han dado tanta satisfacción como compartir entrenamientos y partidos con sus vástagos. «Disfrutar el mismo deporte en familia es algo precioso. Es parte de nuestras vidas», opina.

Mayte Martínez Atleta olímpica «El deporte te enseña que perder también es ganar»

Ampliar La atleta Mayte Martínez tiene en su hija Carmen una digna sucesora en el atletismo. R. Ucero

La doble olímpica vallisoletana Mayte Martínez habla del atletismo con la emoción a flor de piel. Fue 17 veces campeona de España absoluta, dos veces subcampeona de Europa y dos veces bronce en Campeonatos del Mundo. Su hija Carmen, de 12 años, sigue su estela en las pistas. «Al principio quiso practicar gimnasia y voleibol y lo compaginaba con el atletismo, pero llegó un momento en el que tuvo que elegir. Yo le dije que lo importante era ser constante», comenta.

Martínez siempre trata de predicar con el ejemplo. «Los niños aprenden por lo que ven, por eso intento mantener una vida sana, cuidar la alimentación y el descanso. La ilusión de mi hija es ganar una medalla olímpica. Yo la he explicado que no es un camino fácil y que, para conseguirlo, debe tener mucha disciplina, esfuerzo y trabajo», subraya la que también es concejala de Participación Ciudadana y Deportes.

En su casa, desde siempre se ha respirado deporte y por eso, para ella, que también ha sido entrenadora, lo más importante es que su hija lo practique por gusto, sin sentir ninguna presión. «Ella conoce mi carrera deportiva, pero no quiero que eso la influya ni se sienta obligada a nada. El deporte tiene que gustarte, no debe imponerse. Es una herramienta educativa muy poderosa», opina.

Entre los valores que más defiende están el respeto a los compañeros y jueces, la constancia y la capacidad de no rendirse. «Para ganar una vez hay que perder muchas. Lo importante es levantarse. En el atletismo, igual que en la vida, los grandes campeones son los que no tiran la toalla», dice esta atleta, que sabe bien lo que es gestionar la presión. «A veces, los padres cargamos a los hijos con la responsabilidad de ganar. Yo intento que mi hija Carmen entienda que perder forma parte del aprendizaje, que debe felicitar al rival y seguir disfrutando. Porque en el deporte, lo principal es tener competitividad. Me enorgullece mucho que haya querido seguir mis pasos y yo la acompañaré en este camino si es el que decide seguir el día de mañana. El atletismo es un deporte duro y sacrificado, en el que pones a tu cuerpo al límite, pero a mí me lo ha dado todo», concluye convencida.

Isaac Viciosa Atleta olímpico «Nadie da lo que no tiene; los hijos aprenden por lo que ven»

Ampliar Los ocho hijos del atleta Isaac Viciosa han heredado la pasión de su padre por el atletismo. R. Ucero

Isaac Viciosa puede presumir de un impresionante palmarés deportivo. Fue campeón de Europa de los 5.000 metros (Budapest, 1998), subcampeón de Europa de 1.500 metros (1994), récord de Europa en los 3.000 metros (1998), olímpico en 1996 y ganó la Milla de Nueva York hasta en cuatro ocasiones. Pero sin duda ninguna, de todos sus títulos, para este atleta, el más importante de todos, es el de padre de ocho hijos, todos deportistas, de entre 13 y 28 años. «En las etapas iniciales, a todos les he entrenado yo, en la Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. A medida que han ido subiendo de categoría han tenido otros entrenadores. La mayor corre de forma popular, otros están en Madrid en alto nivel, y el pequeño, con 13 años, ya compite en sub-14», comenta. Fue el propio Viciosa quien les fue introduciendo en el mundo del atletismo, «engañándoles un poco», confiesa entre risas. «Les decía que había una carrera donde daban un premio y se apuntaban. Así empezaron», cuenta este padre de familia numerosa, que vio en el atletismo una solución práctica a la logística familiar. «Con ocho hijos no podíamos diversificarnos. Si cada uno escogía un deporte, hubiera sido un caos. Así que… todos a correr», comenta.

Viciosa ve el deporte como una escuela de vida. «Educar se puede hacer de muchas maneras. En casa, el deporte nos ayudó a tener un orden, a organizarnos, a aprovechar el tiempo. Los valores del esfuerzo, la constancia, saber ganar y perder, se aprenden corriendo», expone. Y aunque varios de sus hijos ya compiten al más alto nivel, lo que más le enorgullece no son los trofeos, para él, lo verdaderamente importante «es que el deporte forme parte de su vida. Que sean disciplinados, nobles y respetuosos con el rival».

Javier Mínguez Exselecionador de ciclismo «Obligar a los hijos a que practiquen deporte nunca funciona»

Ampliar Javier Mínguez ha inculcado a sus hijos los valores más importantes del deporte. R. Ucero

A sus 76 años, Javier Mínguez sigue hablando del ciclismo con la misma pasión con la que dirigió a generaciones enteras de ciclistas españoles. Él es leyenda de este deporte, fue director deportivo y también seleccionador nacional, pero cuando habla de sus cuatro hijos, su discurso se vuelve más cercano. Ahí el entrenador cede paso al padre. «No hay dos personas iguales. Por eso, obligar a los hijos a que practiquen deporte, nunca funciona. Cada uno tiene que elegir su camino», explica. Algunos de sus hijos practican fútbol, otros probaron atletismo o balonmano. «En mi casa el deporte siempre ha estado muy presente, como entretenimiento, como diversión y también como competición», explica.

Mínguez distingue bien entre deporte y alta competición al señalar que «el deporte es imprescindible, pero el alto rendimiento tiene sus complicaciones. Te puede dar fama o dinero, pero también exige mucho sacrificio», opina. En su casa, el deporte ha sido la mejor escuela de convivencia. «En la familia hay que convivir y en el deporte también. Viajar, respetar las reglas, compartir… todo eso educa», subraya.

Si algo ha intentado enseñar siempre a sus hijos es a respetar, tanto al rival, como a los árbitros y a las normas. «Cuando ganas te aplauden, pero cuando pierdes también tienes que aceptarlo y aprender de ello. La disciplina y el respeto son esenciales», dice este veterano del deporte. Para él, de todas las lecciones que le enseñó el ciclismo, la más importante es «el sufrimiento», porque «la soledad del ciclista te enseña mucho. Pedaleas, sufres, piensas… Y ese esfuerzo te da serenidad para afrontar la vida», concluye.

Decálogo de las buenas maneras 1 Juego limpio Gana o pierde siempre respetando las reglas. Jugar limpio te hace grande. 2 Respeto Trata bien a tus compañeros, rivales, entrenadores y a ti mismo. Un saludo o una palabra amable valen mucho. 3 Amistad Haz amigos dentro y fuera del deporte. Compartir buenos momentos es parte del juego. 4 Disfrutar Si lo pasas bien, todo sale mejor. Juega, ríe y vive cada entrenamiento como una nueva aventura. 5 Compromiso Cumple lo que prometes. Llega a tiempo, da tu máximo y sé parte activa del equipo. 6 Esfuerzo No siempre es fácil, pero quien se esfuerza llega lejos. Da un poco más cada día. 7 Trabajo en equipo Nadie gana solo. Piensa en el grupo y ayuda a que todos mejoren. 8 Constancia No te rindas. Aunque cueste, sigue intentándolo; los resultados llegan con el tiempo. 9 Responsabilidad Acepta tus errores y aprende de ellos. Si la lías, arréglalo y sigue adelante. 10 Compañerismo Haz amigos dentro y fuera del deporte. Compartir buenos momentos es parte del juego.

