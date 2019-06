La enóloga Almudena Alberca será Cofrade de Honor del Vino de la Ribera del Duero La enólga Almudena Alberca. / El Norte La salmantina es la única mujer española Master of Wine NIEVES CABALLERO Valladolid Viernes, 7 junio 2019, 22:29

La enóloga Almudena Alberca Martín, única mujer española que con la formación Master of Wine, será nombra este sábado Cofrade de Honor de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero. Desde mayo de 2015, es la directora técnica de Bodegas y Viñedos Viña Mayor, donde controla la elaboración de los vinos de la bodega del mismo nombre de la Ribera del Duero, Caserio de Dueñas de la DO Rueda y Viñedos Anzil en la DO Toro, las tres pertenecientes al Grupo Bodegas Palacio 1894.

Es ingeniera técnica agrícola especializada en Industrias Agrarias y Alimentarias por la Escuela Politécnica Superior de Zamora, adscrita a la Universidad de Salamanca, desde 2005. El curso siguiente se especializó en Viticultura en Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid. Dos años después se licenciaba en Enología en la misma Escuela de Palencia. Desde ese momento no ha dejado e trabajar, primero como asistente de enólogo en varias bodegas de Nueva Zelanda y Castilla y León, entre ellas Viñas del Cénit y Dominio de Atauta, en la Ribera del Duero soriana.

El nombramiento tendrá lugar en la Casa de Cultura de Aranda de Duero (Burgos), a las 20:00 horas. Junto a la enóloga salmantina con raíces zamoranas será nombrado Cofrade de Honor el maestro Jesús Martínez 'Morenito de Aranda', matador de toros nacido en esa villa. Ambos son «acreedores a este reconocimiento por su difusión de las excelencias de los vinos de la Ribera del Duero, a lo largo de todo el planeta», según subraya la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero.

Igualmente, serán nombrados como cofrades de Mérito Lucelia Gonçalves da Cruz (Confraria dos Sabores da Abóbora), Miguel Ángel Fernández Rodríguez (Buena Cofradía Siceratores) y Manuel Casais Caamaño (Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes), «acreedores a esta distinción por sus lazos de hermandad con la cofradía ribereña, y la divulgación de nuestros vinos, cultura, patrimonio y las gentes que lo cultivan y elaboran».