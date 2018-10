Dani Martínez: «Sin improvisación todo sería menos divertido» El humorista Dani Martínez, en la redacción de El Norte en 2016. / Henar Sastre El popular 'showman' leonés presenta el día 3 en el Carrión su nuevo espectáculo, 'Ya lo digo yo' ROBERTO TERNE Valladolid Sábado, 27 octubre 2018, 18:35

Es uno de los rostros más populares de nuestra nueva generación de comedia. Popular desde sus tiempos en la recordada serie 'Aída', Dani Martínez es en 2018 uno de los culos más inquietos del espectáculo. Actualmente divide su agenda en COPE con 'Tiempo de juego', en Cuatro TV con 'El concurso del año' y ahora en los escenarios con un nuevo espectáculo que llega el próximo sábado 3 de noviembre al Teatro Carrión de Valladolid. 'Ya lo digo yo' es el nombre de este espectáculo en el que guion e improvisación se dan la mano con efectos de vídeo y música de por medio.

–En su nueva comedia aborda temas de esos de los que solemos hablar sin entrar en muchos detalles, de los que queremos que pasen un tanto inadvertidos… ¿Nos puede dar más detalles?

–Pues mira… hay una frase que dicen mucho en mi pueblo que es «No te preocupes… ¡Ya lo digo yo!». Y que sirve para romper conversaciones donde hay medias dudas… entonces llega un valiente y te suelta «¡Tú tranquilo que ya lo digo yo!». Pues de eso va un poco el 'show' ¿no? Tiro de temas muy banales y para nada trascendentales. Aquí cabe desde el Instagram hasta Maluma… son cosas del día a día pero con ese punto de valentía.

–¿Se sigue encontrado cómodo dentro del campo de la improvisación?

–Me considero muy cómodo ahí efectivamente. Me ocurre lo mismo en TV. Ahora con 'El Concurso del año' no tengo guion… me siento libre para hacer todo el rato lo que quiera. Lo que más me divierte de este oficio es precisamente jugártela con la improvisación, bajar al patio de butacas e interactuar sin papeles con gente de todas las edades. Si no fuera así, el espectáculo no sería tan divertido.

– Música, efectos visuales, proyecciones…. ¿le gusta ser un artista multimedia?

–Desde que comencé siempre he querido evolucionar y hacer cosas nuevas. Y 'Ya lo digo yo' es una prueba. No soy un simple monologuista. Aquí hay de todo: Doblaje, imitación, imágenes, gags…. Me gusta dar lo que me gusta recibir como espectador; y eso es no dejar a la gente indiferente.

–Inolvidable su imitación de Boris Izaguirre… ¿Es con la que más disfruta?

–Una de la que más, sin duda alguna. Es una de las primeras que hice en mi vida. A Boris lo veía en Crónicas en el 98 o 99 y disfruto muchísimo imitándole, transformándome en él, en su mirada, en su manera de andar… es genial el tío. Un día Boris le mandó a Isabel Preysler mi imitación ¿y sabes lo que le contestó? «Is absolutely you»… (risas)

–¿Ha tenido problemas con algún 'imitado'?

–Realmente no… y fíjate que ha habido momentos delicados. Me hice pasar por Butragueño ante el presidente de Colombia para tratar el asunto de James… y bueno, la verdad es que luego me encontré con Butragueño en los Premios de la Liga y no tuve ningún problema, me dio la mano y tal… (risas) Podría haber salido mal ¿no?

–¿Hay planes de volver juntos 'Dani & Flo'?

–Ahora mismo estamos de 'relaxin'. Flo está con 'Flo, Mota y Segura' y yo con todos mis proyectos. Pero aún así, solo durante las últimas tres semanas hemos comido juntos tres veces. Seguimos siendo un matri