El PSOE desconfía del encontronazo entre PP y Vox: «Son como Pimpinela»

Es una actuación, dice Carlos Martínez. Un 'pimpinela', dice literalmente. Que PP y Vox discuten por el discurso de Carlos Pollán (Vox) en la celebración del estatuto de autonomía ... , por partidista, por electoralista, pero que en el fondo, como los componentes del dúo Pimpinela, son hermanos.

«No me valen esas discusiones de Pimpinela entre dos socios aliados que en el fondo no están tan alejados y que hoy están permanentemente pugnando por un espacio electoral partidista para las próximas elecciones. Y no me cabe la menor duda de que, en el momento en que se hagan falta mutuamente, volverán a reencontrarse», aseguró el secretario autonómico de los socialistas. Carlos Martínez, acompañado de la eurodiputada Iratxe García y del nuevo responsable autonómico de Juventudes Socialistas, Diego Vallejo, inicaba la retahíla de congresos que incluirá la renovación de las ejecutivas provinciales en las próximas semanas. Vallejo releva a Fran Díaz, senador, también presente en el acto de este domingo.

El aún alcalde de Soria empieza a cargar de kilómetros el coche. Este lunes volverá a estar en Valladolid, con una reunión con Vicente Andrés, de Comisiones Obreras. Mantiene el despacho municipal cuando queda ya apenas un año para las elecciones autonómicas, que se plantean para finales de marzo de 2026. Y aún tiene pendiente la renovación de la estructura del grupo parlamentario.

En sus intervenciones, sin embargo, comienza a afinar el tono de la argumentación contra el Gobierno autonómico. «Tenemos que ser conscientes de que si a Vox se le permite utilizar la tribuna de las Cortes de Castilla y León a nivel de su rango más alto, que es la Presidencia, el día del Estatuto, que es el día que se tiene que hablar de los derechos de los castellanos y de los leoneses, es porque hay un único responsable, que es el Partido Popular de Castilla y León», apuntó.

La celebración del estatuto acabó con el PP airado por lo que consideró un discurso partidista y electoralista de Carlos Pollán (Vox). Pollán defendió que él no solo no se opuso a la medalla al mérito parlamentario que finalmente no se concedió a Javier Carrera, procurador de Vox fallecido en 2024.Al contrario, la propuso, aseguró. En su discurso, además, razonó por qué su ideología antiautonomista no está reñida con ofrecer un discurso institucional desde un puesto de gran relevancia autonómica, puesto que es la segunda autoridad de Castilla yLeón.

El PSOE, en el medio

Desde la salida de Vox del Gobierno, las discrepancias con el PP se han agudizado. Y se han reforzado con las últimas decisiones de los de Pollán, a quien muchos en el PP ven como el futuro cabeza de cartel de la formación en Castilla yLeón.

Parte de la llave en la discusión la tiene el PSOE, que de momento se limita a pasar, como en el póker, a ver a cuánto sube la apuesta. En plena reorganización interna, este domingo les tocaba a las Juventudes Socialistas, que ratificaban a su nuevo responsable, Diego Vallejo, y designaban a su ejecutiva. Entre lo más novedoso dentro de esta estructura de cantera política está el nombramiento de una secretaría de salud mental. Solo hay que escuchar a los jóvenes estudiantes de la universidad, a los psicólogos que tienen las consultas llenas y a los adolescentes para tomar conciencia del problema. Lo lanzó al ruedo político Íñigo Errejón antes de caer en desgracia, pero el discurso político está a otras cosas.

El PSOE, de momento, ha apoyado no conceder la prórroga a la reforma de la publicidad institucional, una grieta por la que Vox quiere reformar el modelo de la televisión autonómica, lo que irrita al PP. Y también sigue el juego con la intención de Carlos Pollán de regular las incompatibilidades y el sistema de sueldos de las Cortes. Son dos puntos que enconan la relación PP-Vox y los 28 procuradores del PSOE son claves en ambas cuestiones.