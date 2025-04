Castilla y León: Francisco Igea: «Vamos a concentrar la campaña de vacunación en los mayores de 60 años»

13:32

«No hay unilateralidad porque no hay un cambio del plan de la estrategia nacional, solo hay una prudencia ante un evento que no sabíamos cuál iba a ser. Sabíamos que iba a ser importante, pero no qué envergadura iba a tener. Era importante paralizar la vacunación y a día de hoy sabemos que no se debe poner AstraZeneca a los menores de 60 años», defiende Verónica Casado.