Isabel Blanco reclama al Gobierno que abone el 50% de la dependencia

El Norte Valladolid Martes, 27 de mayo 2025, 23:32 Comenta Compartir

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reclamó hoy al Gobierno de España que abone el 50 por ciento del coste del sistema de la dependencia, que contempla la legislación, como ha firmado hace un mes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el País Vasco. «No queremos ser comunidad de segunda», dijo.

En el pleno de las Cortes, la socialista Soraya Blázquez preguntó a la consejera qué medidas iba a tomar la Junta para asegurar una atención pública esencial a todas las personas dependientes en Castilla y León, tras criticar las «excesivas» prestaciones económicas vinculadas para acudir a centros privados o los «inaceptables» retrasos en los pagos. Además, recalcó un modelo que apueste por la «accesibilidad» o la «equidad» del sistema, informa Ical.

Al respecto, Isabel Blanco acusó a la socialista de hacer «trampas» con las cifras y recurrió a los datos del Imserso para asegurar que Castilla y león es «líder» en la atención a la dependencia y negó que tenga lista de espera, puesto que defendió que es la Comunidad que resuelve los expedientes de forma más rápida, muy por debajo de la media nacional. También, apuntó que es la que genera más empleo vinculado a la atención a los dependientes.

En ese sentido, la vicepresidenta explicó a la procuradora que la Comunidad tiene 126.000 dependientes, que perciben 178.000 prestaciones de todo tipo, por lo que algún beneficiario recibe más de una. De ellas, apuntó que el 27 por ciento so prestaciones vinculadas a un servicio, unas 49.000. Además, señaló que de las 6.748 personas que no cobran la prestación, 6.427 es por motivos no imputables a la administración.