La internacionalización como objetivo necesario para expandir el mercado

Carlos Martínez Bujanda pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada al cultivo del viñedo y a la elaboración de vinos desde 1889. Es presidente de la empresa familiar y uno de los miembros ejecutivos de Grandes Pagos de España, una asociación de fincas vinícolas que preservan y promocionan la cultura del vino de pago, de aquellos terruños específicos que reflejan la personalidad inconfundible del suelo, su subsuelo y su clima.

Junto a su hermana Pilar concibió, a mediados de los 90, el concepto de vino de pago que hoy caracteriza las elaboraciones de Familia Martínez Bujanda, en sus bodegas: Finca Valpiedra (DOCa Rioja), Finca Antigua (DO Mancha), y Finca Montepedroso (DO Rueda). Viña Bujanda es la cuarta elaboradora del grupo, también en la DOCa Rioja, y, dentro de la DO Vinos de la Tierra de Castilla, la compañía completa sus elaboradoras con una quinta: Cosecheros y Criadores.

Carlos Martínez Bujanda es licenciado en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, Bilbao. Después de terminar sus estudios universitarios asumió responsabilidades comerciales en la compañía familiar, con una primera etapa dedicada a consolidar el mercado nacional y una segunda etapa a los mercados de exportación.

Durante su gestión, Familia Martínez Bujanda inició un ambicioso proyecto de internacionalización que llevó al grupo a estar en 60 países y alcanzar una cuota exportadora del 70% de la producción.