La huelga de informáticos bloquea los centros sanitarios durante hora y media Concentración de infromáticos, a las puertas de la Consejería de Sanidad. EL NORTE Los profesionales interinos califican de «fraude de ley» la «llamada oferta de estabilización» de Sacyl ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 21 marzo 2019, 13:21

En todas los provincias, en Primaria y en Especializada, se ha dejado sentir la huelga de informáticos al menos durante una hora y media en la que el sistema ha resultado inactivo sin la posibilidad de entrar en las historias clínicas o recetas vía informática, según describen los profesionales sanitarios afectados ed forma colateral por esta convocatoria. Posteriormente se ha restaurado la normalidad.

Los convocantes califican de «masivo» el seguimiento de la huelga de trabajadores temporales por parte de la Asociación de Informáticos de Instituciones Sanitarias de Castilla y León (AIISCYL) y aseguran que su inactividad «ha bloqueado el sistema informático de los centros sanitarios de la comunidad, tanto los hospitales como de los centros de salud». Unos 150 informáticos, todos salvo contadísimas excepciones, interinos «porque nunca se han convocado oposiciones» y ahora «solo sacan 60 plazas que no son nuevas sino que están ocupadas y lo que quieren es colocar a profesionales que al no tener antigüedad les saldrá más barata la nómina, es un ERE encubierto en toda regla y que no se corresponde con lo determinado por Europa que es sacar a estabilización el 90% de las plazas», explica José Antonio Pérez Sacristán, presidente de la asociación. Dsetaca que «ademáas hay casos deeventuales que no fueron contratados pra cuestiones concretas sino que arrastyran diez años de trabajo, algo que es abusivo e ilegal», añade.

Sacyl hace coincidir una actualización de Medora con el paro informático

Critican además estos profesionales «la falta de previsión» de la Consejería de Sanidad al organizar los servicios mínimos; así como el hecho de haber hecho coincidir «una inoportuna actualización del programa Medora, han provocado la caída del sistema. Es incomprensible que la Consejería programe una actualización ayer sabiendo que más de cien informáticos estamos en huelga por una situación profesional que nos resulta insostenible», añaden dichas fuentes.

Los pacientes que desde primera hora de la mañana han acudido a los centros se han encontrado con la imposibilidad de pedir cita, mientras que los médicos no han podido acceder a historias clínicas ni a recetas electrónicas. AIISCYL lamenta que esta «pésima planificación por parte de la Consejería de Sanidad, así como el ninguneo al que se ha sometido a este colectivo, afecte de forma tan negativa a la atención de los pacientes». El casi centenar de informáticos en huelga, procedentes de todas las provincias de la comunidad, también se han concentrado a las 12 del mediodía ante la puerta de la Consejería de Sanidad. La Asociación de Informáticos de Instituciones Sanitarias de Castilla y León denuncia la situación en «fraude de ley» que soportan los técnicos contratados de forma temporal, a los que una anunciada Oferta de Empleo Público, oficialmente denominada «de estabilización», puede poner en la calle. Fuentes de la Asociación afirman que en la mayoría de los casos, los informáticos «superan los diez años de antigüedad y nunca han tenido la oportunidad de acceder a las plazas en propiedad, ya que no se han convocado oposiciones por parte de Sacyl».