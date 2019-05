El PSOE de Arévalo se presenta como la única alternativa para desbancar de la alcaldía al PP Candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Arévalo. El candidato y Secretario General de la Agrupación Socialista de Arévalo, Rodrigo Romo, tacha de cobarde a Francisco León a quien considera que ha utilizado al partido para conseguir sus fines FERNANDO GÓMEZ MURIEL ARÉVALO Lunes, 6 mayo 2019, 11:46

Rodrigo Romo ve al PSOE de Arévalo se presenta como la única alternativa para desbancar de la alcaldía al PP y valora positivamente los resultados de las elecciones generales: «Los resultados en Arévalo nos colocan como la única alternativa para poder cambiar el perfil del ayuntamiento y sacar a nuestra ciudad del letargo en el que nos ha sumido el PP en los últimos 16 años. Estamos muy cerca de conseguirlo y confiamos en que nuestras vecinas y vecinos valoren nuestro trabajo y, juntos, logremos ese cambio. En Arévalo, la distancia entre PP y PSOE en unas generales no era tan corta desde 1989».

También ha querido explicar la situación de Francisco León en la Agrupación socialista local tras oficializarse la composición de la candidatura de nueva creación «Arévalo Decide» encabezada por el que fuera alcalde por el PSOE hace 20 años.

Según Romo, «la Ejecutiva local no ha recibido notificación alguna por parte de este señor solicitando su baja del Partido, pero nos consta que no figura en el censo desde el día 17 de abril». Para Romo «cualquiera es libre en democracia de presentarse en la candidatura que prefiera, de hecho no es el único candidato que concurre a estas elecciones municipales habiéndolo hecho antes en una lista del PSOE, e incluso habiendo sido Concejales socialistas, pero considero que es una falta de respeto no haber informado a la Ejecutiva local de su intención de abandonar el partido y una cobardía haber actuado así para presentarse encabezando otra candidatura».

Romo ha indicado que «el compromiso de León con el partido ha sido nulo y solo ha intentado utilizarlo como herramienta para conseguir sus fines. Sin mover un dedo para la confección de listas ni la redacción del programa se ha ofrecido para encabezar la candidatura socialista en varias ocasiones y siempre con el mismo resultado por no contar con los apoyos necesarios. Parece que por fin ha conseguido lo que buscaba fuera del PSOE».