El exedil Sánchez y el asesor Baró afirman que se enteraron por la prensa del aval del soterramiento

El exconcejal del PP Manuel Sánchez y el que fuera asesor ferroviario de Francisco Javier León de la Riva, Carlos Baró, han declarado hoy ante la jueza de Instrucción número 4 que se enteraron de la existencia de la 'comfort letter' -el aval que el exregidor firmó al crédito del soterramiento- en el año 2015 cuando lo hicieron público los medios de comunicación después de que el actual alcalde, Óscar Puente, lo desvelara . Ambos, que declararon cada uno durante unos veinte minutos, afirmaron que desconocían que existiera ese documento, que comprometía a las arcas municipales en cien millones de euros en el caso de que no se pudiera cumplir con las condiciones del contrato de préstamo.

Sánchez testificó que él se encargaba de asuntos urbanísticos y ferroviarios, pero no de los relacionados con temas económicos. Por su parte, el ingeniero de Caminos Carlos Baró aseguró que nunca emitió ningún informe sobre este aval ni lo conoció. El director de la Asesoría Jurídica del Consistorio se interesó por esos documentos, ya que en el archivo del Ayuntamiento solo constan unos informes de Baró "de folio y medio" que entregaba cada tres meses y que eran como un índice de las gestiones que realizaba sobre la materia. El asesor aseguró que él entregaba sus trabajos al Ayuntamiento y aclaró que si no están archivados, es un problema municipal y no suyo. El letrado municipal puntualizó que Baró cobró 504.000 euros del Consistorio por su contrato de asesoría ferroviaria entre los años 2002 y 2015.