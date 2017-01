El PP de Medina del Campo califica la entrada de Ayala en GH Vip como «la peor de las crisis vividas hasta el momento»

No convenció. A pesar de que durante la reunión que mantuvo el pasado miércoles por la noche con sus compañeros de partido y de grupo municipal, Sergio Ayala, manifestó que “se trata de un trabajo más y no estaré mucho tiempo fuera”, los concejales del PP de Medina del Campo y la comisión permanente de la gestora que se hace cargo del partido desde la dimisión del que fuera su presidente, Crescencio Martín Pascual, mostraron durante la jornada de ayer su “descontento” y “decepción” con el nuevo palo que el grupo mayoritario en la oposición en el Ayuntamiento ha sufrido al inicio de este año.

La noticia, que se hizo oficial debido a los medios de comunicación y no “porque Sergio nos comentara nada sobre su participación en un reality” ha caído como un jarro de agua fría ya que algunos de los ediles manifestaron en sus círculos más próximos que “estaba avisado y nos comentó que nunca más iría a un programa de estas características. Entendemos que tenga firmado un contrato con confidencialidad, pero lo que no nos parece bien es cómo nos hemos enterado y que Ayala no comentara nada a nadie sobre su decisión”.

Por el momento, el que fuera pretendiente a una tronista en el programa de citas Hombres y Mujeres y Viceversa y también representante de Castilla y León en el certamen de belleza “Bello España”, ya no se encuentra en el municipio y el próximo domingo dará el salto del salón de plenos de la administración local a la casa de Gran Hermano Vip, ubicada en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra.

A la espera

La reunión que mantuvo con sus compañeros de grupo municipal y con miembros de la comisión permanente de la Gestora, fue un encuentro “tenso” en el que “le pedimos explicaciones sobre esta decisión de la que nadie sabíamos nada” aseguró el portavoz de la gestora, Luis Carlos Salcedo, quien ha sido designado por el PP provincial para hacerse cargo de esta nueva crisis que fue calificada por el propio Salcedo como “la peor de las crisis que hemos tenido hasta el momento”.

En el encuentro, que tuvo una duración de alrededor de dos horas, los ediles mostraron su “decepción” ya que “el paso de Sergio Ayala por este programa no es la imagen que queremos dar del PP” y por la actitud que el joven concursante tuvo.

Por el momento Ayala se ha aferrado a su acta y se niega en rotundo a dimitir. Algunas voces populares apuntan a que “ser concejal es el gancho que tiene ya que sin ser concejal jamás habría entrado en un concurso de estas características”. Asimismo señalan que “en el contrato que ha firmado con la productora del programa y la cadena viene de manara especificada que entraba como concejal por lo que es imposible que deje el acta”.

Al parecer el PP dejaría correr, por el momento, el tiempo ya que “no podemos hacer que dimita puesto que se podría tachar al PP de retrogrado y lo mismo es contraproducente pero no es la imagen que queremos dar del partido y no es lo habitual”.

Por su parte, el núcleo fuerte del grupo municipal, formado por Olga Mohíno, Natalia Peinador y David Alonso, mostraron su decepción como aseguró este último que sentenció que “a nivel personal te puedo decir mi gran descontento con la decisión ya que puede durar una semana o tres meses con lo que durante ese tiempo no estará haciendo la labor a la que se comprometió con los medinenses y a la que se comprometió con el grupo municipal”.

La estrategia que el PP habría tomado en este momento sería la de la espera ya que “en los estatutos no viene reflejado que por casos como este se le pueda expulsar por lo que dependerá de la actitud que tome en el programa. Con el paso de los días valoraremos que vamos hacer y que camino tenemos que seguir” explicó Salcedo.

En el próximo pleno, el grupo municipal popular volverá a estar incompleto. Y es que la imagen de unidad que querían dar a los medinenses a través de la presencia dodos los concejales en las sesiones plenarias será imposible. Asimismo, fuentes próximas al partido aseguran que en próximas fechas el concejal Juan José del Bosque Sobejano podría renunciar a su acta. En este sentido el edil viene negando la mayor desde hace semanas y desmiente que tenga pensado abandonar el barco popular por motivos personales o por incompatibilidades laborales. Por el momento habrá que esperar para conocer si esta dimisión se hace realidad.