Detenidos ocho miembros de la misma familia por agredir a los vigilantes del Clínico y a la Policía

Lacras sociales,restan siempre,no hay una manera legal,o no de terminar con estas mafias????

No es lo mismo ocho personas de una misma familia, que ocho personas de un mismo clan.

Si es que los responsables de que se cumplan las normas no tienen flexibilidad...Con lo fácil que hubiera sido sacar al paciente a la calle.

Lo tipico, gente que no sabe si es antes la educacion, o despues. Yo siempre me pregunto, que esta gente que tiene personas cultas, personas con un estatus social alto. No les pueden dar lecciones de como se tienen que comportar en esta sociedad??. Que pasa, que si son sociables y educados, pierden su raza??