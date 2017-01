Los belenes que nadie se quiso perder

El salón de plenos de la Diputación ha acogido la entrega de premios del 27º Concurso Provincial de Belenes, que ha incrementado en una decena sus participantes. Este dato fue resaltado por el presidente de la institución provincial, Francisco Vázquez, quien destacó también el grado de implicación de los vecinos de los municipios segovianos con una actividad que se ha convertido en imprescindible para la Navidad de la provincia.

Vázquez, acompañado del diputado de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, de los técnicos del área y de algún miembro del jurado, hizo entrega de un total de 34 galardones que, repartidos en diferentes premios, han distribuido hasta 8.300 euros y varios lotes de material escolar entre los ganadores.

Sin duda, los más felices eran los representantes del Ayuntamiento de Encinillas y los alumnos del CRA de Ayllón, quienes recogieron el premio a Mejor Belén de categoría popular y escolar, respectivamente. Junto a ellos, las mujeres de la Asociación Santa Bárbara de Tanarro también expresaban su sincero agradecimiento por haber sido merecedoras del premio a la Elaboración Artesanal, un reconocimiento ganado a base de ganchillo y mucha paciencia para fabricar una serie de escenas del nacimiento punto por punto. Junto a estas tres entidades, los Amigos del Belén de Cantalejo, fijos siempre entre los premiados, gracias al gran trabajo, creativo y original, que desarrollan cada año, así como los alumnos del IES Vega del Pirón, recogían los premios de la categoría Exhibición, tanto en su sección popular como en su sección escolar.

Todos ellos han recibido los premios más importantes del concurso, pero no los únicos reconocimientos y agradecimientos, ya que muchos de los ganadores y finalistas de las fases zonales también pasaron por el salón de plenos para recoger su diploma acreditativo y su premio correspondiente, en agradecimiento no sólo a su participación, sino también a la gran labor social a la que contribuyen con su aportación en cada uno de estos belenes que, cada año, conceden un plus de emoción e ilusión a las fiestas navideñas.

En la vigésimo séptima edición del Concurso Provincial de Belenes, un total de 79 asociaciones, colegios o agrupaciones han participado con sus creaciones. Entre los CEAAS, el más participativo ha sido el de San Ildefonso, con 27 aspirantes, seguido por el de Cuéllar con 21, el CEAAS de Cantalejo con 16, y el de Prádena, con 15. Todos ellos han sido felicitados hoy por su creatividad, su trabajo y su compromiso.