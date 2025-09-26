Optimismo, futuro y dolor por los incendios en la gran fiesta de Caja Rural de Zamora

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, tras recibir el Cuerpo el Premio Zamorano del Año.

La suspensión del concierto de Raphael (que iba a poner la guinda al evento) no deslució el festín. Fue una gran velada para los premiados, por supuesto, pero, sobre todo, para Caja Rural. Un año más, en la vigésimo octava edición de sus premios, la entidad regaló (y se regaló) un homenaje a los zamoranos y zamoranas. A todas esas personas que el presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, definió como símbolos de la «resistencia y tenacidad», al recordar la tierra «quemada y abrasada» por los incendios de este verano.

También se acordó de los fuegos en su discurso el director general de la Fundación, Cipriano García. «No estáis solos», les dijo a los afectados, antes de anunciar una inmediata campaña en medios de comunicación nacionales para promocionar Zamora, que estará expresamente dirigida a las zonas afectadas.

Optimismo

Ese angustioso pasado muy reciente no nubla un futuro brillante, porque, como aseguró el presidente, «el optimista tiene siempre un proyecto, el pesimista una excusa».

Santos hizo hincapié en el sacrificio y el espíritu de superación de todos los premiados que, en esta ocasión, fueron la Asociación para la promoción y el estudio de la Capa Alistana (premio cultural), los Pendones de Fariza y Argañín (en la categoría de mundo rural), Gerardo Hernández de Luz (premio deportivo), el Banco de Alimentos de Zamora (valores humanos), la periodista Lucía Méndez (zamorana ilustre) y la Guardia Civil (Premio Zamorano del Año).

Zamora tiene futuro

También con positivismo, pero siendo «realista», se expresó Cipriano García, que blandió la bandera de la pertenencia a un territorio, que es inherente a Caja Rural.

Ante una nutrida representación de autoridades, el director tuvo tiempo para reivindicar que el futuro de Zamora pasa por proyectos que no pueden esperar para ponerse en marcha, como el campamento militar de Monte la Reina o a la Nacional 122, del que afirmó que estaba «incomprensiblemente pendiente».

Ampliar Responsables de la entidad y representantes institucionales. Ó. F. C.

A proyectos como los mencionados se refirió, en un mensaje de vídeo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Seguimos adelante con los grandes proyectos que tenemos en marcha y que serán una palanca de futuro para Zamora», aseveró. Una ciudad y una provincia, resaltó, «con iniciativa, talento, con la tenacidad suficiente para superar cualquier adversidad y con un futuro esperanzador.

Con esperanza en lo que está por venir, el futuro inmediato fue un fin de fiesta con La Poptelera y la macrodiscoteca Renovation Experience. A pesar de la ausencia del mítico cantante andaluz, la fiesta de Caja Rural, también en 2025, fue una gran noche.

