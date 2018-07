El exalcalde de Peleas niega haber cobrado dietas y asegura que el Ayuntamiento le debe dinero El exalcalde de Peleas de Abajo Marcelo Jurado, a la derecha, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Zamora. / El Norte Marcelo Jurado defiende su inocencia antes de que declare mañana en la Audiencia de Zamora por un presunto delito de malversación ALICIA PÉREZ Lunes, 9 julio 2018, 17:55

El exalcalde del municipio zamorano de Peleas de Abajo Marcelo Jurado ha negado hoy haber cobrado dietas del Ayuntamiento «ni justificadas ni sin justificar» y ha asegurado que es el Ayuntamiento de la localidad el que le debe a él dinero de nóminas que no cobró cuando era regidor. Así lo ha manifestado el exalcalde ante los medios de comunicación en la Audiencia Provincial de Zamora, donde se ha celebrado la primera sesión del juicio con jurado popular por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos. La Fiscalía y la acusación particular le acusan de haber cobrado «en concepto de dietas injustificadas» un total de 14.559,51 euros entre los días 20 de abril de 2007 y 29 de agosto de 2009.

El primer día de la vista oral ha estado dedicado a la elección del jurado popular, formado por nueve titulares y dos suplentes. El jurado será el encargado de decidir el veredicto, después de que se celebre mañana la segunda sesión del juicio, que estará dedicada a la declaración de los dos acusados, el exalcalde Marcelo Jurado y el extesorero del Ayuntamiento Bernardo Prieto, y de los testigos.

En el día de hoy el exalcalde, para el que la Fiscalía y la acusación particular piden cuatro años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, ha defendido su inocencia y ha asegurado que «la verdad solo tiene un camino».

«En ningún momento he cobrado ninguna dieta del Ayuntamiento, ni justificada ni sin justificar. No tiene acreditación de ningún tipo», ha afirmado y ha manifestado que en el juicio van a demostrar que «somos inocentes, que hemos hecho una gestión impecable y que hemos dejado el Ayuntamiento totalmente saneado». En este sentido, ha negado que Peleas de Abajo fuera el municipio más endeudado de España en la época en la que dejó de ser alcalde del pueblo zamorano.

El abogado del que fuera regidor de Peleas entre los años 2003 y 2011 incidió también en que su representado «no ha cobrado absolutamente ninguna dieta» y que «es todo al revés» porque el Ayuntamiento, según defendió, debe dinero al exalcalde «de nóminas que quedaban pendientes».

En su alegato inicial, el abogado de la defensa sostuvo que «la acusación es incierta y carece de cualquier fundamento» y recordó a los miembros del jurado que «mi cliente es político, pero el denunciante también», en referencia al actual alcalde de Peleas de Abajo, Félix Roncero, quien declarará mañana en el juicio en calidad de testigo.

El abogado del extesorero Bernardo Prieto, que está acusado por la acusación particular, pero no por la Fiscalía, como cooperador necesario de un delito de malversación, defendió que tanto las nóminas como los cheques eran elaborados por la secretaria interventora del Ayuntamiento y que el extesorero firmaba los cheques de pago confiando en los conocimientos técnicos de esta persona. En este caso, la acusación particular, que representa al Ayuntamiento del municipio, pide tres años de prisión y cinco de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

El Ministerio Fiscal dirige su acusación únicamente contra el exalcalde, pero no contra el extesorero «por no resultar debidamente justificada su participación en los hechos que han dado lugar a la formación de la presente causa». La representante del Ministerio Público sostuvo en su alegato inicial que Marcelo Jurado «cobró dietas que nunca justificó pese a estar obligado a hacerlo».

Por su parte, la abogada de la acusación particular manifestó que «si se ha llegado hasta aquí, es porque hay indicios suficientes de que hay un delito».

Durante la jornada de mañana está previsto que declaren los dos acusados, así como testigos como el actual alcalde del pueblo, un auxiliar administrativo del Ayuntamiento, dos personas que han ejercido como secretarias interventoras de la institución local y un concejal.