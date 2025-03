¿Qué vemos hoy por la tele? ¡A Caponata y Jesús Hermida!

Carlos Benito Martes, 15 de septiembre 2020, 00:03 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Algún día, quizá hoy mismo, tendremos que explicar a nuestros hijos o nietos la importancia que tenía en nuestras vidas la programación diaria de televisión. La consultábamos (en el periódico o en revistas como la venerable 'Teleprograma') y eso condicionaba nuestras expectativas para la jornada: lo que echaban por la tele marcaba el ocio de millones de personas, que tenían que ceñirse rigurosamente al horario de la parrilla si no querían perderse su dosis favorita de entretenimiento audiovisual. Esto, no nos engañemos, sigue siendo así para más espectadores de lo que se suele creer, pero a la vez se trata de un sistema en rápida e imparable decadencia: por un lado, los propios televisores nos permiten acceder a la programación de las múltiples cadenas; por otro, el 'streaming' ha abolido aquella sumisión a los horarios, ya que cada cual puede organizarse su parrilla personal a voluntad. Como signo de nuestros tiempos, 'The New York Times' ha dejado de publicar este mes la programación, que había aparecido en sus páginas durante 81 años: «Estamos decididamente en la era del 'streaming'», ha argumentado el editor de Cultura del diario, Gilbert Cruz.

Con un pellizco de nostalgia, vamos a sentarnos para repasar la programación de tal día como hoy, 15 de septiembre, en los años 1960, 1980 y 2000. Nuestro acompañante en el sofá será el periodista Alejandro Macías, acostumbrado a indagar en la historia de la televisión a través de su blog 'Carta de ajuste'. Eso sí, el experimento tiene un peligro: a lo mejor, en este vistazo retrospectivo, nos topamos con programas más apetecibles que las infinitas propuestas que nos brindan hoy nuestras cadenas y plataformas.

Ampliar Detalle de la programación de 1960 en 'Tele-Radio'.

1960: ni diez programas

La programación de TVE para el jueves 15 de septiembre de 1960 era, ante todo, breve: no llegaba a la decena de espacios, algunos de ellos patrocinados por firmas como Movierecord. Por supuesto, solo había una cadena, que llevaba cuatro años en funcionamiento pero todavía no alcanzaba a todo el territorio: ya la podían ver en Barcelona, Zaragoza y Valencia, pero los vascos, por ejemplo, recibían en diferido programas de la víspera, después de que la cinta viajase en avión de Madrid a Bilbao para su reemisión. Y, evidentemente, los espectadores eran escasísimos y tirando a pudientes: aunque la transmisión de un partido Barcelona-Real Madrid había disparado la demanda, se estima que solo había entre 10.000 y 30.000 aparatos en toda España, con precios en torno a las 20.000 pesetas. «Era una programación muy básica y para un público pequeño. Todo era bastante improvisado, de hecho: la parrilla que se enviaba a la prensa apenas estaba detallada, y para el 15 de septiembre anuncian un programa especial a las cinco de la tarde sin aclarar cuál es», observa Alejandro Macías.

¿Qué podríamos ver? El primer programa es el telediario de las 14.47 (sí, esa es la hora), con «un breve comentario acerca de la situación política y militar del mundo» a cargo del teniente coronel Cuartero Larrea, según avanzaba la revista oficial 'Tele-Radio'. Entre los ganchos de TVE están 'Walter y sus melodías' («un puñado de melodías de todas las épocas y de todos los ritmos» con la orquestina del austriaco Walter, acompañado por el niño cargante Pedrito Corchea, la primera marioneta famosa de nuestra televisión) y la serie 'Yo quiero a Lucy', un bombazo en Estados Unidos protagonizado por Lucille Ball. «También tenemos dos series del gran Jaime de Armiñán, 'Galería de esposas' y 'Cuando ellas veranean', que ya mostraban su especial querencia por los personajes femeninos. La ficción propia se hacía en directo», apunta Macías. La parrilla se cierra con 'Variedades', a las 22.45, que la revista describe como «un programa ligero, sin complicaciones, con alguna que otra sorpresa, con música y canciones, tiempo agradable y buen ritmo para la simpática noche del jueves».

Ampliar Caponata en 'Barrio Sésamo'. RTVE

1980: Hermida y Caponata

Es lo que podríamos llamar 'la televisión de la EGB', con sus dos cadenas, aunque la segunda solo emitía de siete y media de la tarde a once y media de la noche y la primera hacía un parón de casi dos horas tras la sobremesa. «Ya es el medio más popular del país, pero todavía faltan seis años para que se inaugure la tele matinal, así que los niños de los 80 recordamos perfectamente la carta de ajuste, ese gráfico de colorines que servía para ajustar la señal que nos llegaba, no tan nítida como la actual», evoca Macías, que perfila así la programación: «Era una televisión totalmente profesionalizada y consciente de su responsabilidad como ente público. Se atenían a la norma de 'informar, formar y entretener' que venía de la BBC. Después del telediario, hay un informativo cultural, cosa hoy impensable pero que entonces tenía cierta audiencia».

Aquel 15 de septiembre caía en lunes y la parrilla incluía algunos programas muy recordados: las entrevistas de Joaquín Soler Serrano en 'A fondo' (el protagonista era en aquella ocasión el periodista cubano José Pardo Llada), Jesús Hermida en 'De cerca', el proyecto de hermandad hispanoamericana '300 millones' o 'Un mundo para ellos', un espacio dedicado a las relaciones entre padres e hijos que lo mismo entrevistaba al futbolista Pirri que mostraba la vida de los niños en Nepal. Fue el tercer programa mejor valorado por los espectadores aquel año, por detrás de 'Más vale prevenir' y 'El hombre y la tierra'. En 'Grandes relatos', el contenedor de miniseries extranjeras que programó 'Yo, Claudio' o 'Raíces', es el turno del sexto episodio de 'El último descapotable'. Pero, sin duda, el gran detonante nostálgico de la jornada, a las 18.31 horas, es 'Barrio Sésamo', entonces en la etapa de Caponata (la gallina gigante con rizos rosas, inspirada en el Big Bird americano) y Pérez Gil (el sensato caracol verde que contestaba las preguntas remitidas por los niños, al que casi todos rebautizamos Perejil).

La parrilla indicaba qué programas eran en color: «No es raro –aclara Alejandro Macías–, porque todavía había unos cuantos que se producían en blanco y negro. Más de la mitad de los televisores del país seguían siendo en ese sistema. Y también hay que apuntar que estábamos en plena crisis energética: por eso la programación se cerraba antes de medianoche, cuando en años anteriores lo habitual era que se alargara hasta las dos de la madrugada».

Ampliar El presentador Liborio García con Sonia Oliván, la ganadora de 'El bus'. Antena 3

2000: Olimpiadas y 'El bus'

Algunos creemos que fue anteayer, pero esa falta de conciencia del tiempo transcurrido nos delata como gente esencialmente viejuna. Eso sí, el salto experimentado por la televisión en veinte años había sido asombroso: «En 2000 ya estamos inmersos en la multiprogramación, horarios ininterrumpidos, competencia brutal entre las privadas pero también con las autonómicas, que en aquel momento tenían medias de audiencia muy altas, y con las locales», analiza Alejandro Macías. La parrila de aquel 15 de septiembre, viernes, presenta dos epígrafes llamativos: TVE-1 ofrecía, en directo por la mañana y en diferido por la noche, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sídney, mientras que Antena 3 anunciaba la gala de presentación de 'El bus', un 'reality' en la estela de 'Gran hermano' que en su día se consideró un fracaso. «Hoy, sus audiencias nos parecerían envidiables», puntualiza nuestro experto.

Con tantos canales y tantas horas de programación, aquí resumir ya se ha vuelto complicado. En TVE-1 destacan 'El precio justo' y 'Entre Morancos y Omaítas', Antena 3 tenía a Ana Rosa Quintana a cargo de las tardes, mientras que Telecinco arrasaba entre los jóvenes con 'Al salir de clase' y escoltaba firmemente el informativo de la noche con '¿Quiere ser millonario?' y 'El informal'. Y, como era viernes, podíamos rematar la velada con 'Fashion' en el porno codificado de Canal Plus, esa imagen abstracta en la que, entrecerrando los ojos, creíamos entrever sugerentes gimnasias sexuales, aunque lo mismo habría podido ser un festival de jota aragonesa.

¿Qué vemos, entonces? ¿Con qué programas de las tres parrillas se quedaría nuestro especialista? De 1980, destaca los dos espacios de entrevistas: «Gracias a la web de Archivo RTVE estoy descubriendo con placer 'A fondo'. Es un gustazo ver a invitados como Borges, Cortázar, Fellini, Sophia Loren, Marsillach, Alberti... En otro estilo, me sucede lo mismo con las de Hermida en 'De cerca': pura intimidad, primerísimos planos y personajes de primer orden dejándose desnudar por un maestro». De 2000, aparte de su admirado 'Saber y ganar', prefiere saltar al sábado para rescatar 'El conciertazo', «aquella fiesta con la música clásica que montaba el añorado Fernando Argenta para los niños». Pero lo que de verdad le emociona es la parrilla embrionaria de 1960: «Está todo perdido. TVE emitía todo en directo y lo poco que se grababa no se conservaba. Las cintas se reutilizaban porque no había presupuesto ni conciencia de documentación. Me encantaría viajar al pasado y ser testigo de cómo se las apañaban en un estudio minúsculo para ir ofreciendo los distintos programas y series de producción propia, cambiando decorados mientras se ofrecía una serie extranjera o un reportaje del nodo. Aquellos pioneros merecen un homenaje».