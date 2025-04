Vienen de Madrid y nos vamos a Cantabria: así es el turismo de la Semana Santa en Valladolid

Víctor Vela Valladolid Sábado, 12 de abril 2025, 19:11 Comenta Compartir

Puede intentarlo durante estos días de turistas y procesiones en Valladolid. El experimento es muy sencillo. Basta con abordar a una persona cualquiera por la ciudad y preguntarle por su origen, de dónde viene. Si tiene suerte de toparse con un visitante, la probabilidad de que se trate de un madrileño es altísima. Dos de cada tres viajeros llegados durante la Semana Santa de 2024 a Valladolid procedían de Madrid.

En realidad, el porcentaje es un poco más alto (el 35%) y, además, habría que advertir que este dato corresponde a todo el mes de marzo, fecha en la que el año pasado cayó esta celebración (el Viernes Santo fue 29 de marzo). Tomados en cuenta ambos matices, está claro que Madrid es el gran caladero de turistas también durante la Semana Santa.

Lo demuestran los datos que de forma habitual recoge la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, pero además lo refrenda un proyecto experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite analizar los flujos de viajeros a partir de la geolocalización de los teléfonos móviles. Así, el INE tiene en cuenta cuántas personas han pasado la noche fuera de su localidad de residencia en función del lugar en el que se encuentre su móvil. Se trata de una estadística anónima, con datos de las tres grandes empresas de telefonía, que arroja datos sobre el origen de los turistas que recalan en Valladolid, pero también del destino que toman los vallisoletanos cuando salen de vacaciones.

Para empezar, la procedencia. Durante marzo de 2024, hubo 163.012 personas que en algún momento visitaron Valladolid. De ellos, el 35% procedía de la vecina Comunidad de Madrid. En total, 47.933 viajeros. De ellos, 29.417 llegaron de la capital, de acuerdo con esta estadística del INE. A continuación se sitúan las provincias del entorno, con Palencia en cabeza (10.637), seguida por León (9.377), Segovia (7.642) y Zamora (7.564). Pero este proyecto permite bajar a un detalle mayor y ver, localidad por localidad, de dónde vienen los turistas. Así, junto a las grandes capitales de provincia, se encuentran municipios como Aranda de Duero (1.648 visitantes, en novena posición), Cuéllar (1.535, en la número 13) o Alcobendas (962 personas, en el puesto número 22).

En la siguiente tabla, puede introducir el nombre de una localidad española y descubrir si en marzo de 2024 hubo personas que vinieron a Valladolid desde allí. Se encontrará, por ejemplo, con que recalaron 314 granadinos o 150 personas desde Cartagena.

Esta misma operación se puede hacer también en el sentido opuesto: ¿dónde van los vallisoletanos en Semana Santa? Por provincias, de nuevo Madrid y los territorios más cercanos a Valladolid se encuentran en las primeras posiciones. Pero si nos fijamos en los municipios, empezamos a ver curiosidades. Por ejemplo, que Santander (con 2.190 viajeros vallisoletanos), Gijón (con 2.122) y Valencia (con 1.692) se cuelan entre los diez principales municipios de destino durante esas fechas. Benidorm (en Alicante) recibe a 1.416 personas procedentes de Valladolid (el destino número 17 de todo el país) y hay un impresionante trasvase de población hacia pequeñas localidades de Palencia o Zamora, lo que demuestra que muchos vallisoletanos aprovechan la Semana Santa para pasar esos días en la casa del pueblo y la localidad de origen de la familia.

En este mapa se puede consultar esos puntos de destino de los viajeros vallisoletanos y, en el buscador, se puede introducir el nombre de una localidad para ver cuántas personas fueron allí desde Valladolid en marzo del año pasado.

Si se agrupan y cruzan estos datos (de qué provincias vienen y a cuáles nos vamos), se puede ofrecer una radiografía certera del turismo durante el mes en el que cae la Semana Santa. Así, vemos cómo aunque Madrid es el principal punto de origen y destino del turismo con respecto a Valladolid, la relación no es simétrica. Vienen muchas más personas (47.933) de las que se marchan allí (26.991), lo que ofrece un saldo turístico positivo de 20.942 viajeros. Otras provincias que también aportan más turistas a Valladolid de los que reciben por parte de los vallisoletanos son La Coruña (1.233), Vizcaya (1.105), Barcelona (673) o Álava (436). También es positivo el saldo que se obtiene de Guadalajara o Ciudad Real.

En el lado opuesto, destaca el caso de Cantabria. Son muchos más los vallisoletanos que se marchan allí (12.319) que los cántabros que visitan tierras pucelanas durante ese mes de marzo (3.769). Es un saldo negativo (para Valladolid) de 8.550 viajeros, lo que evidencia que Cantabria es un destino claro de escapada para los vallisoletanos. Además de los 2.190 turistas que se acercan a Santander, la estadística del INE habla de 796 en Suances, de 528 en Cantabria, de 475 en San Vicente de la Barquera, 432 en Noja o 299 en Torrelavega. También Asturias (con 2.523) y Alicante (con 2.201) acogen más viajeros vallisoletanos que los que Valladolid recibe desde allí. Pero este desfase en los flujos es especialmente significativo con las provincias más cercanas. El retorno por unos días a las localidades de origen (el pueblo familiar) o las excursiones de turismo rural son evidentes si vemos que el saldo (entre los que se marchan y los que vienen) es muy destacado en Segovia (7.626), Zamora (6.546), Palencia (3.803) o León (3.754).

Hay que tener en cuenta que todos estos datos no se refieren exclusivamente a la Semana Santa (una de las mejores fechas turísticas para Valladolid capital, con un habitual lleno total el Viernes Santo). La estadística incluye todo el mes de marzo. Por eso, es significativa la tabla que recoge el número de viajeros que se hospedaron en hoteles de Valladolid durante los meses de marzo y abril.

Si analizamos la evolución de turistas en estos dos meses durante los últimos años, vemos cómo la cifra se dispara en aquellas fechas en las que coincide la Semana Santa. La cifra de viajeros siempre es superior si está la Semana de Pasión de por medio. Incluso cuando cae en marzo. Y esto ha ocurrido siempre, salvo en los dos años de pandemia (2020 y 2021), debido a las restricciones impuestas primero por el confinamiento y luego por las sucesivas olas de la covid.

Hay que tener en cuenta además que el año pasado (de cuya estadística proceden todos estos datos) no fue especialmente benigno para el turismo. El sector aguantó el tirón (con una ocupación del 76,9% en los días grandes de la Pasión), pero fueron inevitables las suspensiones de última hora por culpa de la lluvia. Y eso, sin contar a los viajeros fugaces que vienen a pasar el día y que, por las eternas tormentas, decidieron no hacer turismo y quedarse en casa. El año pasado, tres de cada cuatro procesiones no pudieron salir a las calles por culpa de las lluvias (el Jueves Santo, ni una sola de las quince programadas). La de 2024 fue la Semana Santa con más suspensiones en más de cien años. Y eso, claro, también influye en las cifras de turismo.

Y eso que, a pesar todo, el sector pudo «mantener el tipo». Desde la Asociación Hoteles de Valladolid explicaron que las cancelaciones de los días previos se vieron en parte compensados por reservas de útlima hora. La ocupación en Jueves y Viernes Santo fue del 76,92% y la del Sábado Santo, del 61,26%. La semana comenzó con cifras de ocupación del 45,50%. Los puntos de información turística atendieron a 10.084 personas (fueron 10.528 visitantes en 2023) y durante los fines de semana hubo que duplicar la capacidad de las rutas guiadas al casco histórico y las iglesias.

El rastreo de móviles no solo se fija en el turismo nacional, sino también en las relaciones que se establecen con otros países. Así, puede verse que Francia, Portugal y Alemania son las naciones de origen de los viajeros que esos días visitan Valladolid. Y aquí destaca la relación que se mantiene con Alemania. Con Francia se equilibran las salidas con las llegadas. Con Portugal (con Lisboa y Oporto en cabeza) es mayor el número de viajeros que salen hacia allí. Pero, con respecto a Alemania, son más los turistas que vienen (un saldo positivo de 3.366 personas).

También ofrecen saldos positivos Austria (776), Suecia (862), Bélgica (385) o Polonia (674). Sin embargo, están en cifras negativas Italia (-826), Turquía (-192) o la República Checa (-149), lo que confirma estos países como importantes destinos para los vallisoletanos durante la Semana Santa, con destinos como Roma, Florencia, Venecia, Praga o Estambul.

Comenta Reporta un error