Vídeo | Así ha sido el alunizaje en el bar Garden de Valladolid Las cámaras de seguridad graban cómo los ladrones, en solo 25 segundos, accedieron al interior del local, rompieron las tragaperras con picos y salieron a toda velocidad El coche impacta contra la luna del bar Garden, junto al Hospital Río Hortega. / EL Norte MARCO ALONSO Valladolid Miércoles, 7 abril 2021, 06:50

Las cámaras de seguridad del Bar Garden, ubicado en la esquina de las calles Pífano y Castañuelas de Valladolid, han grabado la forma de actuar de los ladrones que en la noche del martes robaron el dinero de una de las tragaperras de este establecimiento tras romper el cristal con un coche en un alunizaje. El asalto llevó el sello inconfundible de la renacida 'banda del BMW', cuyos integrantes ya utilizaron precisamente picos (en lugar de sus tradicionales mazas) para cometer un robo casi idéntico en un bar de Arroyo hace un par de semanas.

En el vídeo se puede ver el violento impacto del vehículo y que los asaltantes necesitaron solo 25 segundos para acceder el local, revisar el dinero de la caja registradora -que estaba vacía- y reventar con picos una de las tragaperras del local. Por suerte, la rápida intervención de los dueños, que escucharon los golpes desde su casa y acudieron a su negocio, hizo que los ladrones no pudieran abrir la segunda de las máquinas del local.

Entre los vecinos que se alertaron por los golpes se encontraba la propia dueña del bar, María del Carmen Pérez, que vive frente a su establecimiento hostelero. «Acababa de salir por la puerta del bar con la camarera. A los diez minutos de llegar a casa, estaba en la cocina, y escuché dos golpes fuertes. Me asomé corriendo y vi que se habían metido en la acera marcha atrás y habían roto el cristal a golpes con el coche», explica la dueña del bar que, al ver amenazado su negocio, salió con celeridad para tratar de evitar más daños en su local. «Hemos salido rápidamente de casa, chillando, mi marido, mi hija y yo. Ellos no nos esperaban tan rápido, así que se han montado a toda prisa en otro coche que les esperaba y han dejado en medio de la acera el otro coche, con el que me han roto el cristal», añade.