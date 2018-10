Valladolid, vanguardia en la lucha contra el cáncer

Centrados en conocer a fondo los tumores menos frecuentes

En oncología hay cánceres VIP y cánceres de segunda. Son los poco frecuentes. Y de su adjetivo, infrecuente, se deriva una circunstancia económica crucial, son los que menos inversión reciben para investigación. Y eso los convierte, pese a su escasa presencia, en devastadores. El grupo que coordina Ginesa García-Rostán ha puesto el foco en el cáncer de tiroides. Un tumor que tiene un buen tratamiento en la mayoría de los casos pero que en ocasiones se resiste. La investigadora, formada en Yale, Oporto o el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) explica que su función es estudiar las diferentes subpoblaciones de células,«que tienen diferentes eventos genéticos, diferentes alteraciones.Entonces suministras una droga y esta es eficaz para unas subpoblaciones pero no para otras».

«Una de las características de este grupo es que nos centramos en esos tumores que llamamos enfermedades oncológicas huérfanas, tumores muy agresivos pero con baja tasa de supervivencia o que no tienen hoy en día terapias efectivas», explica García-Rostán.

En tiroides, pese a que existe un buen tratamiento general, los casos más resistentes aumentan porque el propio cáncer de tiroides «es el que está experimentando mayor aumento en diagnóstico entre los diferentes tipos de cánceres», explica la investigadora.

El objetivo último de estos trabajos es conseguir identificar las alteraciones genéticas que provocan que los tratamientos conocidos no funcionen, o averiguar qué nuevas dianas terapéuticas son eficaces para erradicar algunos de estos tumores poco frecuentes. Avances que, con el nivel de financiación actual para estos casos, no serán tan rápidos como es preciso. «La idea es caracterizar todo tipo de alteraciones genéticas que puedan estar presentes en esos tumores y aportar en el corto-medio plazo la traspolación a la clínica, porque eso no sucede de la noche a la mañana», explica García-Rostán.

La clave está en la personalización del tratamiento, como epxlica el oncólogo Joaquín Fra. «Ahora sabemos que aunque tengamos el mismo tumor, no necesariamente tenemos las mismas alteraciones genéticas. Hoy en día, en los tumores más frecuentes se están desarrollando plataformas de paneles genéticos y en función de qué alteraciones tienes se indica un tratamiento u otro. En enfermedades más minoritarias, sin embargo, esa investigación no se está desarrollando, porque no hay fármacos, no hay empresas detrás. Afecta a menos población, pero son devastadores». Ellos están en el proceso que otros tumores frecuentes ya han empezado a superar, el de determinar las diferentes alteraciones genéticas que existen en un tumor poco frecuente y que determinan el éxito o el fracaso de un tratamiento general.

«Se ha focalizado mucho la inversión. La Comisión Europea comenzó a intentar dirigir fondos hacia estos tumores poco frecuentes. Decían que estamos creando ciudadanos de primera y de segunda, porque si tienes la mala suerte de que te toque un cáncer poco frecuente y agresivo, no se ha invertido tanto y tus probabilidades de que haya unas herramientas terapéuticas específicas son menores», señala Ginesa García-Rostán.