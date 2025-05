«Todos los fumadores, en alguna época de su vida, quieren dejar de fumar y muchos han hecho varios intentos. Es verdad que muchas veces ... quieren dejarlo y no saben cómo y en Atención Primaria les podemos ayudar», explica Sara Cascón Pérez-Teijón, que es integrante del grupo de abordaje del tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y coordinadora autonómica de esta entidad en esta materia en Castilla y León. Ella trabaja en el Centro de Salud de Fuentesauco, en Zamora, e invita a las personas fumadoras a acercarse hasta la consulta de su médico. «Es importante estar ahí y ayudar», remarca ante lo que define como una enfermedad «crónica, prevenible y curable» provocada por una «droga tremendamente adictiva». Eso es el tabaquismo y el tabaco.

«Con ayuda, con una terapia cognitiva-conductual y con fármacos, las probabilidades de éxito son mayores», apunta la doctora Cascón sobre unos tratamientos que financia la sanidad pública. «Lo primero es que la persona quiera dejar de fumar, que esté en fase de acción. Si no está en ese momento, será difícil», precisa la experta en tabaquismo. A partir de ahí, se producen varias consultas para conocer cada caso particular y dar pautas. Los fármacos ayudan, pero no lo son todo. «Ojalá, sería estupendo tomar una pastilla y dejar de fumar, pero no funciona así», precisa. Es necesario un seguimiento activo por parte del médico.

Los profesionales disponen de medicación que permite reducir la ansiedad que provocan las ganas de fumar, al cortar la entrada al cuerpo de nicotina. Y fármacos que trabajan en el bloqueo de los receptores de nicotina que hay en el cerebro. Existe también la opción de terapia sustitutiva con esa nicotina, con parches, chicles, caramelos y espray, con uso guiado por el médico. «En todos los tratamientos ponemos una fecha de finalización, de retirada. El objetivo es no fumar absolutamente nada y quitarlo todo. El reto es cambiar de estilo de vida, quitar el tabaco e introducir ejercicio, tener cuidado con la alimentación...», remarca Sara Cascón. En definitiva, ganar salud. Esos tratamientos están pautados y duran, en función de los fármacos, hasta doce semanas.

Tratamientos 24.553 pacientes recibieron medicación para dejar de fumar en 2024, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La doctora de Familia explica que el miedo que más expresan los fumadores que llegan a la consulta aspirando a dejar de serlo es cómo meter en vereda el deseo intenso de fumar. «Yo les digo que eso dura un par de minutos. Si consigues entretenerte, hacer alguna cosa, beber agua, no comer... va a pasar. Ese deseo de fumar te va a acompañar siempre. El fumador es siempre fumador. Pero son dos o tres minutos que pasan y esa persona se queda tranquila. Ese es uno de los miedos», acota la especialista.

Ampliar Fumador en una terraza hostelera. R. Jiménez

Los efectos de dejar el cigarro son inmediatos. Donde primero se nota es en la respiración, luego en la recuperación de olores que el humo tapaba. Los exfumadores mejoran a nivel cardiopulmonar y también la salud bucodental. «Al quitar el tabaco, realmente es todo beneficio», resume la doctora. «Lo único es que cuesta, pero muchas veces no tanto como parece», añade, al tiempo que señala que «hay que tener cuidado con las recaídas».

Desde la experiencia de lidiar con el tabaquismo y con los efectos que provoca en la salud, Sara Cascón resalta como reto la necesidad de atajar el vapeo entre los jóvenes que con las nuevas presentaciones se inician en el consumo de tabaco. Son dispositivos con líquidos con sabores atractivos, con «muchas sustancias dañinas» y en muchos casos nicotina. «Y otra cuestión problemática es que se está normalizando el consumo de váper en interior de locales y ese no es un vapor de agua», subraya la doctora, que incorpora otra necesidad: «Hay que aumentar los espacios libres de humos e intentar que no se fume en muchos sitios en los que está fumando. El tabaco no solo va a perjudicar al que lo consume directamente, perjudica también a los que están a su alrededor y tenemos que cuidar la salud de todos».