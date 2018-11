Rechazo frontal de la automoción al plan del Gobierno, que pone en riesgo 53.000 empleos en Valladolid y Palencia Una de las líneas de montaje de la factoría de Renault Valladolid. / El Norte Junta y sindicatos reclaman prudencia ante el proyecto de acabar con los coches de combustión JULIO G. CALZADA Miércoles, 14 noviembre 2018, 21:34

El Gobierno prepara en su borrador para la Ley la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una propuesta para acabar con la venta de automóviles movidos con combustibles fósiles (gasolina y diésel) a partir del año 2040, una iniciativa que en los términos descritos afectaría de manera muy directa al futuro de la actividad que genera ahora la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de la comunidad autónoma de Castilla y León y que concentra en las provincias de Valladolid y Palencia algo más de 50.000 empleos entre puestos de trabajo directo (cerca de 18.000) y los puestos indirectos (se calculan 2,5 por cada contratado en el sector). Empresas y sindicatos han salido en defensa de la industria automovilística de Castilla y León dada la incertidumbre que genera para su futuro los actuales planes del Ejecutivo nacional. Castilla y León fue la comunidad que mayor producción de vehículos registró en España en 2017, con el 23% del total y una cifra cercana a las 600.000 unidades montadas en las cuatro factorías ensambladores instaladas en el territorio castellano y leonés (dos de Renault, una en Valladolid y otra en Palencia; una de furgones de Iveco en Valladolid y otra más de camiones de pequeño tamaño de Nissan que precisamente finaliza su actividad este año en Ávila para reconvertirse en fábrica de componentes y repuestos para las flotas de Nissan y Renault.

A las cuatro ensambladoras, con unos 14.000 empleos directos, se añaden en la región otros dos centenares de fábricas de componentes e industria auxiliar para integrar 35.000 trabajadores directos.

1,5 millones de motores al año

La mayor parte de la producción recae en las factorías de Renault en España, que alcanzaron los 545.771 vehículos en 2017, de los que el 89% fueron a la exportación. La producción de la factoría de Motores de Valladolid en 2017 fue de 1.590.293 unidades de los que se exportó el 69%. Esta fábrica contabilizaba hasta el mes de octubre último, 1,2 millones de propulsores, 750.000 de ellos diésel, es decir, el 62,5%, y el resto gasolina. En el caso de la planta de Carrocerías y Montaje vallisoletana montó hasta octubre, 197.000 vehículos; y la de Palencia 223.000, de los que el 40% fueron diésel y el 60% de gasolina.

Hablarán Herrera y Sánchez

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, anunció que el presidente Juan Vicente Herrera abordará «un asunto tan importante para la comunidad» dijo, durante la reunión prevista con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el día 27 de noviembre próximo. Del Olmo se mostró ayer «alarmada», comentó, por la que calificó de «improvisación» del Ejecutivo central con medidas como el fin del diésel, la gasolina y los motores híbridos en 2040, un anuncio que criticó que se haga sin consultar y sin ofrecer alternativas, informa Europa Press.

Tras el Pleno de las Cortes, Del Olmo resaltó en que el sector del automóvil es «importantísimo» para la comunidad ya que supone el 25% del PIB industrial y arrastra a «un montón» de empresas auxiliares. «No sé si en España estamos preparados para hacer una transición en corte seco», consideró.

Del Olmo recordó la reciente visita de Pedro Sánchez a la factoría de Renault en Valladolid para inaugurar las nuevas naves de fundición de aluminio inyectado que fabrican cárteres para los motores de gasolina y donde, puntualizó la consejera, se refirió a un plan industrial cuando ahora habla únicamente de coches eléctricos, un hecho que desvela, a su juicio, que «o miente ahora o mentía entonces».

Insistió la responsable de la política industrial de Castilla y León en que le provoca «alarma» que se tomen decisiones sin consultar ni con el sector ni con las comunidades autónomas y comentó que cuando alguien quiere hacer una transición de un modelo económico basado en combustibles fósiles a basarlo en la electricidad tiene que tener «pensadas las medidas», razonó y agregó que en España no se ha avanzado en la investigación del vehículo eléctrico y ha defendido que ya podría haber anunciado el presidente Pedro Sánchez que iba a destinar dinero a impulsar esta investigación.

«Son cosas propias de un Gobierno que tiene esa manera de gobernar tan particular y muy poco democrática, todo por decreto ley y sin contar con las comunidades autónomas que hemos sido elegidas democráticamente. A mi se me ponen los pelos de punta, no miden consecuencias y causan un grave perjuicio», acusó, tras lo que tildó la situación de «auténtico disparate, otro bodrio».

Consolidar el futuro

Los sindicatos que representan a los trabajadores reaccionaron a los anuncios del Gobierno y reclamaron que, antes de iniciar cualquier cambio en el sector, se consolide una industria que da empleo a tantas personas tanto en Castilla y León como en España. «Anuncios como este no ayudan a consolidar la industria automovilística española y ponen «en serio peligro» la estabilidad de los centros de trabajo y los miles de empleos directos e indirectos que aglutina el sector, así como el tejido industrial de muchas comarcas» indicaron desde la Unión General de Trabajadores.

Rubén González, delegado de Comisiones Obreras, indicó por su parte que «debe llevarse a cabo una transición energética no traumática para la parte social de las empresas, que son los trabajadores» y mostró su desagrado «porque se utilice a los trabajadores como moneda de cambio y porque se demonice a un sector» en el que se han llevado a cabo cambios importantes.

Unai Hernández, de CGT, manifestó por otro lado que esta formación sindical ha pedido una reunión a la Dirección de Motores para saber cuál será el futuro de esta fábrica y en los próximos días, todo el sindicato tomará una posición común sobre la transición energética.