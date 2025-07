Los 106 años del 'abuelo de Íscar': «Soy el único que queda de mi generación»

Cruz Catalina Jueves, 10 de julio 2025, 15:08 Comenta Compartir

Cirilo Sanz Sanz no duda en señalar que, sin la certeza de cuándo será, vivirá hasta el día que Dios decida llamarle para reencontrarse con Luisa Plaza San José, su esposa fallecida en 1989, y Luis, el segundo de sus cuatro hijos que falleció en 1975 en un accidente laboral en los astilleros La Naval de Sestao (Vizcaya).

El conocido como 'abuelo de Íscar', pueblo al que llegó junto a su familia en 1968 -es natural de Torre de Peñafiel- y del que siempre se ha mostrado orgulloso, cumplió 106 años este 9 de julio. Y, como no podía ser de otra manera, lo celebró en familia, con una gran comida en la que cumplió con la tradición y, con ayuda de los más pequeños, sopló las velas tras el 'cumpleaños feliz'. Además, el centenario repitió un ritual que inició hace seis años: tomar un chupito de whisky con hielo a la salud de todos.

Una celebración familiar que todos los miembros esperan con anhelo cada año. Y no es para menos. Sabedor de que cada celebración puede ser ya la última, pero también de que es un «afortunado» por haber llegado a los 106 años de la forma en que lo ha hecho, cada día agradece el privilegio. «Soy posiblemente ya el único que queda de mi generación», dice mientras escucha la misa a través de la radio. «Antes iba todos los domingos y festivos a misa, pero ahora ya no salgo apenas, salvo para ir al consultorio médico y poco más», añade. En su cumpleaños, en la casa de su hija Inés, donde ahora se encuentra, el móvil no paró de sonar. Al otro lado del teléfono, familiares y seres queridos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de desearle un feliz día. También fueron muchos los que se acercaron a hacerlo en persona.

Testigo de episodios históricos

Cirilo Sanz ha vivido tanto que ha sido testigo de episodios históricos como los últimos coletazos de la monarquía liberal parlamentaria de Alfonso XIII o el golpe de Estado que derivó en una dictadura presidida por Primo de Rivera. Pero no solo eso. También ha sobrevivido a dos pandemias: la de la gripe española, cuando era tan solo un bebé, y la de la covid, que por fortuna no ha llegado a padecer.

Siempre social y abierto a la conversación, una de las cosas que en su cumpleaños le viene a la mente es la cantidad de amigos que ha ido dejando en el camino, sobre todo después de la covid. «Se ha llevado por delante a muchas personas mayores, y a mi desde entonces ya no me ha permitió llevar la vida normal, que pese a mi limitación en la visión siempre tenía», lamenta.

Fue el menor de los cinco hijos que tuvieron Emeterio Sanz y Eustaquia Sanz. En Íscar trabajó en una fábrica de piensos hasta que se jubiló «unos años antes de cumplir la edad reglamentaria», precisamente por la reducción de la capacidad visual.

