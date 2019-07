Ocho mil llamadas al año al servicio de teleasistencia son para romper la soledad

Cuatrocientos dispositivos avanzados con un coste máximo de 16 euros al mes

valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid tiene dos terminales de teleasistencia en vigor, uno de los cuales resuelve una de las incidencias más habituales en los domicilios de los mayores que atienden, que la línea telefónica no sea compatible con el sistema de teleasistencia. En ese caso se instala un aparato como el de la imagen, que incluye una ranura para la tarjeta SIM.«Son sistemas de teleasistencia avanzada, que incluyen voz y datos y solo se pueden comunicar con la central de teleasistencia. Admite, por lo tanto, otros sistemas periféricos, como dispositivos de detección de movilidad, de apertura de puertas... Eso nos permite ver las costumbres de una persona mayor a lo largo de un mes y luego se establece como un sistema de recorrido para saber qué vida lleva esta persona dentro de su hogar», indica la edil de Servicios Sociales. Eso no quiere decir que se les espíe, como temen algunos de los más reacios a adoptar esta fórmula.El aparato no recoge imágenes, sino que se sirve de unos sensores que permiten determinar que esa persona accede con cierta regularidad, por ejemplo, al aseo. En caso de que transcurran más horas de las habituales sin que la puerta del cuarto de baño se abra, salta la alarma. «Nos da seguridad para saber en qué situación se encuentra, si se mueve, si hay una caída, que lo puede detectar. Llevamos instalados 300 de este tipo y otros cien de movimiento que no van asociados a este equipo, y es lo que vamos a proponer para los próximos meses para mayores de 80 años», señalaRomero.

El servicio de teleasistencia tiene un coste máximo de 11 euros al mes y la tarjeta SIM, otros 5 euros mensuales. Sin embargo, en muchas ocasiones es el Ayuntamiento el que sufraga la mayor parte del coste, ya que se determina en función de la renta y de una serie de parámetros que se actualizaron en el pasado mes de febrero.

Para contextualizar lo que supone instalar uno de estos aparatos en los domicilios, la normativa estipula el precio que se debe pagar si, al causar baja en el servicio, no se devuelve. «Tendrán la obligación de pagar –sea el usuario o los familiares– el precio del equipo individual, que para el año 2019 se establece en 137,94 euros el terminal NEO; 217,80 euros el terminal NEO GSM (el que va con tarjeta SIM); y 45,01 euros el pulsador inalámbrico, aplicándose cada año a estos precios el incremento del IPC anual».

Un pulsador inalámbrico que, pese a estar construido a prueba de incidentes domésticos, como mojaduras o caídas, es uno de los puntos clave de la teleasistencia. De nada sirve tenerlo si la persona atendida no lo lleva puesto o decide guardarlo en un cajón para que no se estropee. Su función es, precisamente, que el llamador esté a disposición del atendido si este sufre una caída o se encuentra imposibilitado para moverse por cualquier circunstancia. Por eso, una vez más, es muy importante la labor de las familias para ayudar a los mayores atendidos a hacer un uso adecuado del servicio.

La central de teleasistencia, que recibe los mensajes de alerta de los usuarios, funciona las 24 horas del día, según recordó la edil.