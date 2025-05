Muere Pedro Oyagüez, el luchador de FASA al que defendió Felipe González

Enrique Berzal Valladolid Sábado, 3 de mayo 2025, 20:11 Comenta Compartir

Era el 26 de mayo de 1998 cuando nos vimos por primera vez en la cafetería Mozart, en la calle López Gómez. Yo estaba en plena investigación para mi tesis doctoral y sabía, porque todos me lo habían repetido, que había una persona fundamental a quien debía entrevistar. Se llamaba Pedro Oyagüez Valentín, había sido militante cristiano en los años 50 y un luchador obrero toda su vida. Lo recuerdo de tez morena, no muy alto y todavía con esa aureola de quien se fajó en la lucha por la emancipación de los trabajadores al margen de «los sindicatos oficiales», como solía decir, y con la satisfacción de haber sido coherente con sus valores. Pedro Oyagüez, fallecido el pasado viernes, 2 de mayo, a los 88 años, contribuyó a fundar la Unión Sindical Obrera (USO) en la clandestinidad, participó en las huelgas más combativas de FASA-Renault, por lo que fue despedido, fundó Lucha Obrera y fue defendido por un abogado un tanto singular: Felipe González Márquez, presidente del gobierno entre 1982 y 1996.

De familia obrera, entró como aprendiz en la Renfe de Valladolid cuando apenas tenía 15 años. Dos años después comenzó a militar en la Juventud Obrera Católica (JOC), movimiento especializado de la Iglesia que, con su apuesta por el compromiso de los cristianos con su ambiente de trabajo, terminaría convirtiéndose en un agente movilizador de la lucha antifranquista. «En el año 62 hubo unas elecciones sindicales y presentamos una candidatura en Renfe, que entonces era una cosa inédita. Allí, como en muchos sitios, tenía mucha fuerza el Movimiento, la Falange, pero la candidatura nuestra salió elegida por una mayoría abrumadora. Entonces esto hizo ya que la jerarquía sindical del sindicato vertical se fijara mucho en nosotros. Nos eligieron por carisma personal, éramos muy conocidos», me contaba. Aquel logro sindical fue el principio de la estrategia conducente a erosionar el sindicato franquista desde dentro, y el inicio de la Unión Sindical Obrera, central creada fundamentalmente por gente de la JOC y que propugnaba un humanismo socialista y un sindicalismo de nuevo cuño. Junto a él estaban, entre otros, Benedicto García Tajadura y Valeriano Benito.

Arriba, Oyagüez, segundo por la izquierda, en la presentación de Tribuna Obrera. Abajo, orden de arresto de octubre de 1974, encabezada por él, y ejemplar de Clarín Obrero, confeccionado por Lucha Obrera, con motivo de las huelgas de FASA-Renault. EL NORTE/ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

En 1964 entró a trabajar en FASA con el número 1.372. Y siguió la misma estrategia: ir al copo en las elecciones sindicales para hacerse con el control y desplazar a la gente del Movimiento. Y lo consiguieron junto con trabajadores independientes y otros que compartían militancia en USO, antes incluso de que se creasen Comisiones Obreras. El momento más importante llegó con las huelgas de 1974 y 1975, motivadas en teoría por la revisión del Convenio pero que, en el fondo, combatían el sistema sindical franquista en una dirección democrática y auténticamente representativa. Oyagüez y otros compañeros crearon entonces la plataforma Lucha Obrera, de carácter asambleario y consejista, alternativa a la estrategia de CCOO de seguir copando el sindicato vertical. Debido a su participación en las huelgas -entonces era responsable de la sección de entregas- fue vigilado y perseguido por la policía, pues lo consideraban uno de los cabecillas de las movilizaciones, y la empresa lo despidió: en junio de 1975, su abogado defensor, Felipe González Márquez, ya entonces secretario general del PSOE, logró que declarasen improcedente su despido. Oyagüez se reincorporó a la fábrica, donde trabajó hasta su jubilación a los 65 años, y siguió con su activismo.

En marzo de 1978, por ejemplo, creó, junto con Elvira Yuso y José Luis Juárez, 'Tribuna Obrera', una organización independiente de partidos y sindicatos que pretendía generar una cultura obrera emancipatoria y anticapitalista a través, fundamentalmente, de actividades culturales como conferencias y debates. También se implicó en el movimiento vecinal junto con su buen amigo Antonio Ruipérez, militante asimismo de Lucha Obrera y uno de los impulsores, junto al propio Oyagüez, de la Asociación de Vecinos de la Rondilla. Por cierto, aquella entrevista de mayo de 1998 tuvo una segunda parte siete días después, esta vez junto con el citado Ruipérez, y fue fundamental para mi tesis doctoral. «Escríbelo tú, pues mira que me lo insistieron pero yo no he tenido tiempo», me dijo. Y así lo hice, en buena medida, gracias a él.

