Muere a los 97 años Julio García Villalón, primer decano elegido de la Facultad de Económicas Catedrático emérito de Matemáticas Empresariales, fue también decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid

Enrique Berzal Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 14:33

Sus colegas lo recuerdan como un profesor exigente que supo proyectar, de manera excelente, toda su sabiduría y dilatada experiencia a la Universidad. Julio García Villalón, catedrático emérito de Matemáticas Empresariales y para Economistas, falleció ayer, seis de agosto, a los 97 años. Natural de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, donde nació el 12 de febrero de 1928, fue el primer decano por elección de la Facultad de Económicas de la UVA. Obtuvo el título de Bachiller por la Universidad de Oviedo y en 1955 el de Actuario de Seguros por la Escuela Superior de Estudios Mercantiles de Madrid, se licenció en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense en 1961, cinco años después obtuvo la Diplomatura en Estadística, y en 1967 se doctoró con una tesis sobre «Análisis espectral de series temporales en Economía», dirigida por Antonio Lasheras Sanz.

Su trayectoria docente e investigadora comenzó en 1961 en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense: primero como profesor ayudante (1961-1965) y luego como encargado de Cátedra (1964-1966) y profesor adjunto (1966-1972). Catedrático, en 1972, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, cuatro años después pasó, de manera definitiva, a la Facultad vallisoletana, también como catedrático de Matemáticas Empresariales y para Economistas. En 1977, Julio García Villalón accedía por elección al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UVa (sucedía a Justino Duque, que había sido «decano comisario»), que en el curso 1975-1976 había comenzado sus clases (anteriormente se habían impartido en el edificio de INEA y en el Seminario Diocesano), recuperando así unos estudios impartidos desde 1955 en la bilbaína Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, que fue transferida en 1968 a la Universidad del País Vasco.

Además de ejercer el decanato hasta 1980, García Villalón fue también director del Departamento de Economía Aplicada desde 1976 hasta su jubilación. Como recuerda Josefa Fernández Arufe, catedrática emérita de Economía Aplicada y compañera del finado, este fue un firme defensor de la Facultad y el impulsor de los estudios e investigaciones en Matemáticas, llegando a crear escuela. Autor de numerosas publicaciones científicas de su especialidad, dirigió nueve tesis doctorales y siete proyectos de fin de carrera, y fue ponente y comunicante en varios congresos académicos. Entre 1976 y 1979 ejerció también como decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid y vicepresidente del Consejo General de Economistas de España, y fue miembro de diversas asociaciones y sociedades de su especialidad, como el Instituto de Actuarios Españoles, la Sociedad Española de Investigación Operativa, la Actuarial Studies en Non-Life Insurance (ASTIN), la Association Actuariellle Internationalle y la European Finance Association, ambas de Bruselas, y la System Dynamic Sociedy (Estados Unidos).

El profesor García-Villalón desarrolló una labor relevante en empresas durante la década de los sesenta, pues, además de secretario de la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo, fue subdirector financiero de «Río Gulf de Petrógeos» y asesor técnico en el Departamento de Automoción y Proceso de Datos, en la Sección de Seguros y Banca de la Empresa «Gispert, S.A.». En 1982, año en que presentó sin suerte su candidatura a rector (el elegido sería Justino Duque Domínguez), fue el encargado de impartir la lección inaugural del curso 1982-83 de la Universidad de Valladolid, con el título «Universidad. Región. Crisis Económica».

