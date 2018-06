El médico cambia su versión y dice al juez que atendió a Bustamante en la furgoneta del cantante en Valladolid Antonio Tanarro El artista insistió este jueves por videoconferencia en que anuló el concierto del 2 de septiembre en Laguna porque estaba muy enfermo M. J. PASCUAL Jueves, 14 junio 2018, 22:51

David Bustamante compareció este jueves por 'plasma' como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, que trata de aclarar si hubo una supuesta falsificación del parte médico que utilizó para suspender el concierto en Laguna de Duero, el pasado 2 de septiembre. El artista, que no habría contestado a alguna de las preguntas que se le realizaron por parte de la acusación, se ratificó en que tuvo que anular la actuación porque se encontraba aquejado de una grave afonía, una justificación que fue puesta en entredicho por la abogada de la acusación particular, ejercida por la promotora del evento. Quien sí corrigió su primera declaración fue el médico que firmó el parte y a quien la denunciante, DAP, SL., atribuye la falsedad. Según fuentes de la acusación, el médico declaró durante su comparecencia (él si estuvo en persona en la sede judicial) que no había atendido al cantante en el hotel, como dijo inicialmente, sino «en su furgoneta». Al respecto, el artista habría afirmado que, aunque había reservado una habitación, al final no la utilizó porque fue atendido en el vehículo por el médico quien, al parecer, era amigo de su hermano.

El médico señaló, respecto de que el certificado llevaba el membrete del Clínico de Valladolid a pesar de tratarse de una consulta privada, que acudió «un momento» al hospital para rellenarlo «como un favor». Según el denunciante, que considera que existe responsabilidad por parte de la Consejería de Sanidad «por no llevar el asunto a la FIscalía», el facultativo «ni siquiera fue sancionado y tampoco amonestado por el sindicato médico. Han utilizado la sanidad pública para una falsedad». La próxima declaración, también por videoconferencia, será la del manager.