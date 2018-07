Matapozuelos sobrevive a un botellón menos concurrido que no dejó incidentes 00:31 Botellón en Matapozuelos. / R. J. El alcalde lamenta que «los trenes se multipliquen» para la fiesta y no para dar servicio al pueblo CÉSAR R. CABRILLO MATAPOZUELOS (VALLADOLID) Lunes, 23 julio 2018, 09:38

Muchos son los jóvenes que apuestan por acercarse a las fiestas de los pueblos de la provincia durante el verano. Es el caso de Matapozuelos, una localidad de apenas un millar de habitantes que durante la celebración de sus fiestas patronales llega a acoger, al menos, al triple de lo que suelen estar acostumbrados en el día a día. A pesar de su fama dentro del circuito estival, su alcalde, Conrado Íscar, reconoce que ya no es lo mismo que hace unos años, cuando más de cinco mil personas se reunieron en la localidad para disfrutar del sábado de fiestas y terminar creando un macrobotellón. El descenso de afluencia es para el mandatario «una buena señal», ya que significa recuperar paulatinamente la 'intimidad' de la que presumían estas fiestas.

Galería. Botellón en Matapozuelos. / R. J.

«Este año la verdad es que creo que ha sido menor el botellón. No tengo cifras, ya que no se puede calcular, pero sinceramente había mucha menos gente que los años anteriores; incluso por debajo de nuestras previsiones», concretó el regidor, quien tras tener conocimiento del parte de los servicios médicos y de la Guardia Civil, remarcó el descenso de afluencia e incidencias en relación a pasadas concentraciones. «No se podría concretar el número exacto ahora mismo, pero sí que he notado que la noche fue más tranquila. Además, me han dicho que no se produjeron incidentes reseñables, más allá de alguna pelea y que los comas por ingesta de alcohol descendieron en comparación con los anteriores años».

Y los móviles funcionaron

Otro indicativo de la menor afluencia fueron las señales telefónicas. En los años de la afluencia masiva la red de telefonía móvil se colapsaba y era imposible descolgar un teléfono o enviar cualquier mensaje instantáneo por las diferentes aplicaciones. Pero en esta ocasión, según aclara el propio alcalde, «desde la Guardia Civil nos ha indicado que no ha habido constancia de ninguna caída de red y creemos que los teléfonos estuvieron en funcionamiento toda la noche, por lo que es otro indicativo de que había menos gente, además de que se nota que hay más calvas entre los grupos de personas que en fiestas pasadas».

A pesar de ser menor el número de asistentes, la realidad es que Matapozuelos volvió a contar con multitud de jóvenes, con una media de edad que osciló entre los 18 y los 23 años, que decidieron aprovechar la noche del sábado para acercarse al municipio y abarrotar sus calles, si bien fue la Plaza Mayor donde se concentró un mayor número de personas para disfrutar de la orquesta y el buen ambiente de la localidad.

Conrado Íscar se muestra «muy satisfecho» con el desarrollo de las fiestas, aunque asegura que le hubiera gustado que no hubiera hecho tanto frío. «Quiero felicitar a todos por cómo han transcurrido las fiestas y, en especial, a la Guardia Civil, que ha montado un operativo de diez que ha estado siempre muy atento para evitar cualquier altercado».

Uno de los motivos, añade el regidor, para no estar del todo satisfecho continúa siendo el tren que para estas fiestas, al igual que ocurre con otras, como las de Viana de Cega, multiplica los servicios para que todos aquellos que lo desearan pudieran acercarse hasta Matapozuelos a vivir las fiestas -se añadieron dos mil plazas para esa noche-. Desde el Ayuntamiento continúan molestos con la publicidad que se hace desde Renfe de las fiestas de Matapozuelos.

«Es muy triste que estemos luchando por el proyecto del corredor entre Medina del Campo y Palencia para poder tener mejores servicios para ir a trabajar o acercarse a otros pueblos y, de repente, aparecen trenes para que la gente venga a las fiestas. Estamos encantados que nos visite la gente y disfrute de nuestras fiestas, sin duda, pero nos da pena que Adif y Renfe no piensen en la seguridad y en la cantidad de personas que nuestro municipio puede albergar», advierte Conrado Íscar con 2015 en el recuerdo, cuando Matapozuelos se vio desbordado por la afluencia de jóvenes que llegaban en tren desde Valladolid.