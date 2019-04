El juez ordena ampliar la excedencia a una médico de Valladolid por ser madre de gemelos Hospital Clínico de Valladolid. :: </p><p>RODRIGO JIMÉNEZ La Cesm destaca que la sentencia, que le concede cuatro meses y medio más para cuidar a sus hijos, «es muy novedosa» ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 2 abril 2019, 22:25

Es habitual, y recogido con detalle en la legislación vigente, la ampliación del periodo de baja maternal o de derechos de lactancia cuando se trata de un parto múltiple, adopción o acogimiento familiar de más de un niño. Mucho más novedoso –al parecer sin ningún antecedente en España, según los datos de la Cesm que ha llevado el caso– es el lograr una ampliación del tiempo de excedencia para el cuidado de hijos cuando la madre ha tenido gemelos o mellizos.

Una médico del Hospital Clínico se encontró en dicha situación y cuando recurrió a la Consejería de Sanidad se encontró con una desestimación por silencio administrativo, cuestión también, la formal, que plantea y discute la demanda en cuanto a si tal denegación es válida en una solicitud de este tipo de prórroga e interpretar, por lo tanto, que no era preciso el rechazo expreso. Algo que no comparte la argumentación que recoge el fallo judicial.

El juzgado calcula un incremento del 12,5% que es el que se aplica en la baja maternal

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid entra fundamentalmente a valorar el derecho a una ampliación de la excedencia en el caso de esta madre por tratarse del cuidado de dos hijos nacidos a la vez, porque la ley lo que sí reconoce claramente es el derecho a sumar excedencia cuando se tienen varios hijos a lo largo de los años.

La sentencia, del pasado día 19 de marzo, falla a favor de la médico demandante y condena a Sacyl a conceder una prórroga de excedencia por cuidado de hijos de hasta un máximo de cuatro meses y quince días, «con las consecuencias jurídicas inherentes a tal situación administrativa» y no condena a costas a la Junta.

La ley no contempla el supuesto de cese temporal laboral por parto múltiple

Desde el Sindicato Médico, José María Soto, destaca que «es una sentencia muy positiva y novedosa porque recoge un aspecto del derecho a la excedencia por cuidado de hijos que no se había tratado antes». Explica el presidente de la Cesm, que «que sepamos no hay ninguna sentencia en España que recoja la legitimidad de prorrogar la excedencia, por lo que consideremos que es un éxito de nuestra asesoría jurídica y nuestra organización, que está comprometida con la defensa de todos los derechos de conciliación familiar en un colectivo, los profesionales médicos, que están especialmente necesitados de esta defensa, por la dificultad y el sacrificio que implica el desempeño de nuestra profesión», destaca el vicesecretario general de la organización sindical.

Regulación con vacío legal

La excedencia por cuidado de hijos está regulada sin contemplar esta excepcionalidad, no tan rara por otra parte, de tener gemelos y querer ampliar el tiempo de ausencia laboral, establecida para los funcionarios y empleados públicos en un máximo de tres años, para ocuparse de los pequeños. «Una laguna» normativa, a diferencia del parto o la lactancia, destaca la recurrente, por lo que interpreta que lo que cabe es establecer analogías y aplicar el artículo 4.1 del Código Civil que contempla un incremento proporcional de estos derechos aunque no recoja este supuesto en concreto. Añade, además, que «los vacíos normativos no pueden suplirse con interpretaciones restrictivas de derechos».El juez reconoce que procede la estimación del recurso de esta madre y que «el punto de partida ha de ser la protección a la familia, mandato constitucional inequívoco y muy frecuentemente desconocido por las administraciones públicas. Su necesidad de protección no debería ni siquiera ser declarada y menos aún exigida», recoge en sus fundamentos.

Repasa además en la argumentación que el Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho a la excedencia para cuidar a la descendencia de hasta tres años, que dicho periodo será «único por cada sujeto causante» y que cuando hay otro hijo que da lugar a otro cese temporal laboral, el inicio de este periodo pone fin al que se venía disfrutando. Así, repasa el juzgado la normativa del permiso de parto, de 16 semanas, y su ampliación en dos más por cada mellizo y destaca que si tal reconocimiento se debe a que las necesidades de recuperación materna y de adaptación y dedicación a la nueva familia «son más premiosas y acuciantes», esas mismas razones «existen para la excedencias». Ello es «indiscutible y la norma guarda silencio al respecto». De no aceptarse el incremento, «la regla de la proporcionalidad de ese aumento del derecho simplemente quebraría en el supuesto de la excedencia para el cuidado de los hijos. Y quebraría pese a que tal situación participa de la misma naturaleza que las licencias y permisos y, además, obedece a la misma finalidad».

Segundo hijo

Y establece asimismo que de no contemplarse tal aumento, «el segundo nacido se vería privado de ese derecho». Es más el juez añade que «no es cuestionable» que la sucesiva descendencia también tenga derecho propio a tener a su madre o padre con ellos, y no simplemente por el derecho ya ganado por su hermano mayor. «Es cierto –apunta– que es un periodo máximo y la solicitud puede ser por un tiempo inferior, como lo es para las demás licencias y permisos; pero no podemos desconocer que si la norma consideró adecuado y suficiente ese plazo máximo trienal para el supuesto de nacimiento de un hijo; si, son dos, esa misma consideración legal queda sin respuesta, se rebela como insuficiente». Y resulta «contradictorio» que se prevea nuevo plazo – en realidad es ya un incremento de esa excedencia– con el nacimiento de un nuevo hijo y no, en cambio, si nacieron a la vez dos.

El juzgado establece así una proporcionalidad con las dos semanas que se conceden de baja maternal si el parto es múltiple, es decir, un porcentaje del 12,5% que aplica de forma proporcional a la excedencia, lo que se traduce en cuatro meses y quince días.

En Valladolid, 626 padres solicitaron a lo largo del pasado año la excedencia para el cuidado de sus hijos –593 mujeres y 33 varones–, que suponen un 3,38% más que en el ejercicio anterior, el de 2017.