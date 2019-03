Pilar del Olmo: «Es importante que te conozcan, y a mí me avalan 16 años de gestión» 01:07 Pilar del Olmo posa en la Plaza Mayor de Valladolid / G. VILLAMIL Pilar del Olmo, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid LORENA SANCHO Valladolid Domingo, 3 marzo 2019, 09:14

Vive «al otro lado», le gusta pasear y detenerse con los ciudadanos que conocen su experiencia política desde hace 16 años. No entiende, por tanto, que se le considere una desconocida en el reto de recuperar la Alcaldía de Valladolid para el Partido Popular. Pilar del Olmo, natural de Valbuena, pisa estos meses el acelerador para hablar de tú a tú con todos los colectivos posibles. Ahí, dice, está encontrando gente válida para acompañarla en la lista y formar su equipo.

–Se presentó lanzando el órdago del soterramiento. ¿Cómo abordará el convenio para poder financiar un proyecto de tal magnitud?

–No es el Plan Rogers, es un proyecto más modesto, por lo tanto no tan costoso. Pretendo hacer lo que han hecho otras ciudades como Murcia o Vitoria, que se ha hecho con fondos públicos. No sé por qué tiene más derecho un murciano que un vallisoletano a tener la ciudad soterrada con el ferrocarril. Pero, no obstante, también estoy acostumbrada a buscar dinero y hay bancos institucionales a nivel europeo que hacen unos préstamos a muy largo plazo y con unos tipos de interés bastante asequibles.

–Pero fue un ministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, quien en su momento descartó el soterramiento por «sentido común».

–Creo que han pasado muchos ministros de Fomento de todo signo y condición, y también depende mucho de cómo sea el alcalde. Y si el alcalde al final desiste del proyecto, pues no lo va a apoyar el ministro.

–¿Y qué pasaría con el proyecto actual? Porque ya se están realizando licitaciones.

–Yo intentaré, cuando sea alcaldesa, ponerme a hacerlo de inmediato, pero se tarda un tiempo. Lógicamente están los vecinos de la Pilarica que es uno de los pasos que está en obras, está bien que lo tengan pero es una cosa provisional hasta que queden las vías soterradas. Y, por supuesto, todo lo demás habría que paralizarlo, no tiene sentido hacer muchos pasos soterrados y pasarelas.

–¿Cree que los vecinos entenderían que la ciudad se endeudara de nuevo por el soterramiento?

–Primero he dicho que va a ser dinero público del Gobierno de España, por tanto mi primera opción es que no haya ese endeudamiento para el Ayuntamiento, porque no tenemos por qué pagar aquí el soterramiento cuando en otros sitios no se está pagando por los vecinos. Y en todo caso, el soterramiento dará muchísima riqueza para la ciudad. Todos ganamos.

G. VILLAMIL

–El segundo compromiso es una bajada de impuestos. ¿Cuáles?

–A falta de un estudio profundo, pondría la Zona Cero Tasas. Para emprendedores y para autónomos vamos a bonificar que de manera temporal los pequeños empresarios que creen empleo dejen de pagar los impuestos municipales. Otro más es el de Circulación o de Vehículos de Tracción Mecánica, pues somos una de las ciudades más caras de España en este impuesto, o en los motores híbridos, que ahora hay que solicitarlas.

–¿Esta Zona Cero Tasas significaría un cambio en el Plan de Empleo actual, dotado con cinco millones?

–Si los planes de empleo se pueden continuar, continuarán, pero me gusta más favorecer el emprendimiento. ¿Cómo? Atrayendo empresas tractoras a Valladolid. Empresas grandes, que promuevan a su vez la generación de pequeñas empresas. Por ejemplo, en el ámbito digital, que las hay grandes, que utilizan datos de satélite, 'big data', inteligencia digital, pretendo que haya muchos jóvenes que aprovechen el impulso de esas empresas tractoras y se establezcan en distritos innovadores.

–¿Dónde irían esos distritos?

–Por ejemplo en la zona de la Ciudad de la Comunicación, que también hay viviendas vacías, puede haber esas empresas tractoras. Porque al final a las personas jóvenes lo que les interesa es la vivienda y el empleo.

–El grupo municipal rescató el pasado año de su programa electoral de nuevo la piscina en el río. ¿Tiene algún proyecto para integrarlo en la ciudad?

–Para mi el río no es una barrera, es una riqueza y hay que aprovecharlo. Tengo un proyecto muy bonito que es la ciudad de los cinco ríos. Ya sé que no tiene los cinco, pero tenemos el Pisuerga, la Esgueva, el Duero, el canal del Duero y el canal de Castilla. Se trata de que esos ríos estén integrados en la ciudad con corredores verdes para disfrute de los ciudadanos y que van a contribuir a la sostenibilidad ambiental de nuestra ciudad, porque son sumideros de CO2 y de paso solucionaríamos algunos problemas que se plantean ahora mismo.

G. VILLAMIL

–¿Qué planes tiene usted para atajar los problemas de contaminación y los cortes de tráfico?

–A mí me parece un despropósito. No sé dónde tendrá los medidores este Ayuntamiento pero, ¿donde más se contamina es en el centro que ya casi no pasan coches y está peatonalizado? Es una anarquía, no se ha hecho una planificación, se corta sin avisar. Lo primero que voy a hacer es un estudio de movilidad. ¿Por qué peatonalizó Regalado y no otra calle? ¿Por qué pintó un carril bici en Duque de la Victoria y no en otra calle? No veo una planificación.

–¿Es partidaria de más peatonalizaciones?

–Casi se lo he dicho, que empezar a cortar más calles sin tener claro dónde vamos, pues no, eso no lo voy a hacer. Insisto en que habrá que hacer un gran estudio de movilidad, que es casi el problema más importante que tenemos, que no sabemos cuándo podremos aparcar en un lugar. Creo que hay suficientes calles ya peatonalizadas. Como empecemos a peatonalizar más, pues acabaremos con el centro de la ciudad

–¿Tiene ya pensado cómo impulsar el comercio? Porque encendió al sector con la propuesta de cobrar por probarse las prendas.

–Aquella propuesta lo que denota es que siempre he tenido una preocupación por el comercio de proximidad, entre otras cosas porque mi familia eran tenderos. Hay algunas propuestas para que los comerciantes vendan más, apoyarles en muchas de las campañas de promoción. Y hay más propuestas. Por ejemplo, y es solo un ejemplo, si quieres comprar una lámpara y hay diez tiendas de lámparas juntas, es más fácil vender que si hay solo una.

–¿Y para revitalizar el centro? ¿Ha encontrado ya el mejor lugar para la Ciudad de la Justicia?

–Hay varias opciones y no me atrevo a decir el sitio en el centro porque habría que analizar. Primero no sé los metros cuadrados que necesita la Justicia, pero me inclino por agruparlas cerca de donde está ahora la Audiencia. Y habría que buscar el idóneo, sea de la administración que sea, porque todo se puede permutar en esta vida.

G. VILLAMIL

–¿Pero también contempla El Salvador?

–Pero como digo, con una operación transparente, porque no la entiendo.

–¿Por qué?

–Porque nadie la ha explicado; si hay una compra, una permuta, una expropiación.. .no lo sé. Hay que ser más claritos y hacerlo, porque a ver si ahora, después de cuatro años mareando la perdiz, no se hace en ningún sitio.

–¿Mantendrá los comedores escolares en verano para los niños con menos recursos?

–Yo las cosas que creo que son buenas y se hacen bien no las voy a cambiar, me parece que es un gasto, pero es bueno. Afortunadamente, la economía no ha ido mal en estos años y me imagino que el número de niños necesitados sea menor. Pero si se necesitan, por supuesto que voy a seguir manteniendo esos comedores.

–El grupo municipal popular lo criticó con dureza.

–Si es necesario, yo los voy a mantener. Pero ha mejorado mucho la economía y no es lo mismo ahora que hace unos años. Pero si se necesitan no los voy a cerrar, soy una persona a la que le preocupa muchísimo la infancia, la prioridad es que tengan dónde estar y dónde comer.

–Ciudadanos deslizó hace unos días la posibilidad de privatizar el servicio de limpieza si llegaba al gobierno. ¿Es partidaria?

–No, porque me consta que el servicio de limpieza y jardinería funciona bien. Otra cosa son sus dirigentes. Valladolid está más sucia, pero no tienen ninguna responsabilidad los empleados, son los mismos que antes. Y si antes limpiaban bien y ahora limpian un poco peor, será que no están bien dirigidos o tienen menos medios.

–¿Y el servicio municipal de aguas?

–Ahí está, remunicipalizado. Y si funciona, no tengo por qué hacer otra cosa distinta.

–Uno de sus primeros compromisos ha sido la apertura de una escuela de tauromaquia en Valladolid. ¿Es tan necesaria?

–He hecho más de veinte propuestas y esta es una más. También he hablado de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, de la potenciación de la ayuda a domicilio y de la Semana Santa de Valladolid.

–Pero fue una de las primeras.

–Porque fue de las primeras reuniones que tuve, la del mundo taurino. Me parece que todo lo que sea aprovechar ese mundo y generar empleo y riqueza puede beneficiar.

–¿Teme una fuga de votos hacia Vox?

–No, cada uno vota a quien quiere. Pero las cosas no se hacen porque pienses que pueda haber fugas o no. Esto era una deuda con Valladolid y con los vallisoletanos, hay muchos aficionados a los toros.

–Y teniendo en cuenta que la mayoría es casi imposible, ¿pactaría con Vox?

–Ya solo me pregunta usted por Vox. Yo voy a ganar y por mayoría, pero desde el principio vengo diciendo que voy a contar con todos, y el día 27 hablaré con todos los grupos que hayan obtenido representación.

–Se habla ya de hecho del pacto entre las Pilares (Del Olmo y Vicente) para gobernar.

–Sin Pilares se cae el Puente (risas). Voy a estar con todos, construir una ciudad no se hace solo con los representantes de un partido político, se construye entre todos. No me gusta la acritud, no me gusta que estemos todo el día tirándonos los trastos y algo positivo no se hace solo con una formación política.

–José Antonio Martínez Bermejo irá en su lista. ¿Lo hará como candidato a la Diputación?

–No me corresponde a mí, no tengo ningún poder de decisión ni sé qué dispondrá el partido en torno a la Diputación, lo desconozco. Estoy muy preocupada y muy ocupada en ser la alcaldesa de Valladolid.

–Jesús Enríquez, Mercedes Cantalapiedra o Fernando Rubio son de la etapa de León de la Riva. ¿Contará con ellos?

–No tengo hecha la lista aún. Porque además quiero reunirme con todos los colectivos posibles, hay gente muy valiosa en ellos que no tienen por qué ser del partido. Haré las listas cuando considere que he visto que hay gente capaz de sacar adelante los proyectos.

–¿Quiere decir que incorporará a gente de estos colectivos?

–Gente que vea que tiene ganas, que es importantísimo, y luego en un ayuntamiento me va a acompañar gente que sepa gestionar.

–¿Tienen ahí cabida José Antonio de Santiago-Juárez o Marta López de la Cuesta, que le está acompañando en precampaña?

–Todos tienen larga experiencia en gestión, son buenísimos gestores y sobre todo son buenísimos amigos, pero no he hecho las listas.

–¿Y tendrá plena libertad para elaborarla?

–Yo creo que voy a tener la suficiente libertad, pero al mismo tiempo el partido tiene que conocer perfectamente la lista y aceptarla. No creo que sea una dura negociación, simplemente sentarnos y ver, porque mi partido me da la libertad suficiente para poder rodearme de las mejores personas, que es lo que quiero.

–¿Se enfrentaría en un cara a cara con Óscar Puente?

–Por supuesto, no tengo ningún problema. Al revés, me gustaría.

–Tanto él como León de la Riva le recomendaron que se pateara Valladolid. ¿Ha cogido ya el callejero o no le hacía falta?

–Valladolid es grande y tiene muchísimas calles y muchos nombres nuevos, pero en general conozco todas las zonas. Yo les agradezco el consejo, y en el caso de Puente, al rival político, que dé consejos buenos. Pero en unas elecciones de este tipo, más que conocer Valladolid es importante que la gente te conozca, de una o de otra manera, y a mí creo que me avalan 16 años de gestión.

-¿Teme que su campaña pueda verse empañada por la Perla Negra? El PSOE ha solicitado su comparecencia en la comisión de investigación.

–El PSOE está haciendo uso político de esa cuestión. No tengo nada que ver, son hechos del año 2006 y yo soy consejera de Economía desde hace cuatro años. No hay nadie condenado, pero algunos partidos la presunción de inocencia solo la aplican a los suyos. He respetado muchísimo a la Justicia y en este caso está personada la Junta de Castilla y León. Pero los dos procuradores de Valladolid, Pedro González y José Francisco Martín, están haciendo un uso totalmente partidista de esta cuestión. Diciendo mi nombre cuando saben perfectamente que no he tenido nada que ver en eso, pero les encanta el desgaste. Quieren desgastarme por algo que, desde luego, no tiene ningún sentido.