Aquel soberbio hotel rifado por el Asilo de Caridad

Así era el edificio que rifaba el Asilo de Caridad junto con la Lotería del 23 de diciembre de 1912.

La iniciativa benéfica fue tan curiosa y excepcional, que varios medios de comunicación nacionales no tardaron en hacerse eco de ella: el Asilo de Caridad de Valladolid anunciaba la rifa de un magnífico hotel en combinación con el sorteo de la Lotería de Navidad. Era diciembre de 1912 y, según los datos aportados por este periódico, la iniciativa había partido de Federico Tejedor Melero, conocido industrial de paños de la ciudad y presidente de dicha institución. En la junta directiva le acompañaban el secretario, Silvino Tejerina, el vicepresidente Vicente Moliner y los vocales Modesto Mata, Marceliano Calvo, Severino Sáez y Eduardo Medina. Hay que recordar que en aquel momento, el Asilo de Caridad de Valladolid aún no se había establecido en el conocido edificio de la calle Chancillería, que más adelante sería la Residencia de Nuestra Señora del Carmen, sino que tenía su sede en la calle Pi y Margall (hoy Panaderos).

«El desinterés y la voluntad han logrado en pocos años extinguir en Valladolid casi en absoluto la mendicidad pública. El espectáculo doloroso del pauperismo, exhibiéndose miserable por las calles, no existe en Valladolid, gracias a la generosidad de aquella capital y a la labor tenaz y nobilísima del Asilo de Caridad. Su presidente, D. Federico Tejedor, es el alma do esta institución, una de las mejor organizadas y dirigidas en España», podía leerse en 1912 en una conocida revista madrileña. Fue entonces cuando, aprovechando la llegada de las Navidades, Tejedor propuso dar un golpe de efecto: además del importe de las suscripciones y de los donativos en metálico y en especie, de las tómbolas, fiestas teatrales y corridas de toros, rifaría un soberbio hotel en combinación con la Lotería Nacional, a celebrar el 23 de diciembre. Así se hizo.

Comenzado el 27 de abril y finalizado el 30 de agosto de 1912, el hotel estaba emplazado «en la prolongación del paseo de Zorrilla, inmediato a la plaza de toros, en uno de los mejores sitios de la carretera de Puente Duero, hermosa y amplia avenida con inmejorable servicio de tranvías eléctricos», y era obra del arquitecto Manuel Cuadrillero Sáez, que había trabajado en el proyecto de manera gratuita. Ocupaba un solar de 10.080 pies cuadrados, su extensión era de 1.615 pies y su altura, de 12,5 metros. Constaba de cuatro plantas, «sótano, entresuelo, principal y otro piso; tiene magnífico jardín, agua abundante y lo rodea una artística verja de hierro». Las bases se dieron a conocer días antes: al poseedor del billete que coincidiera con el primer premio de la Lotería de Navidad se le entregaría, «previas las formalidades necesarias, la propiedad del hotel o 20.000 pesetas si no le conviniera tomar posesión del edificio».

Arriba, el paseo de Zorrilla a la altura de la Plaza de Toros, donde se construyó el hotel. Abajo, calle Panaderos, antigua sede del Asilo de Caridad, y Federico Tejedor firmando el acta de donación del antiguo Colegio de Huérfanos para construir el nuevo Asilo en la calle Chancillería. EL NORTE/ARCHIVO MUNICIPAL

Los billetes, que costaban dos pesetas, podían adquirirse en las administraciones de Lotería o en los comercios de la capital y provincia, pues a cada comerciante de Valladolid se le entregó dos o tres tacos. La sorpresa saltó el mismo 23 de diciembre, cuando se supo que el número del primer premio, el 10.644, no había sido vendido por Casto Peláez, dueño del almacén de zapatería al que le había tocado el taco que iba del 10.601 al 10.650. El billete agraciado se encontraba depositado, junto a otros muchos no vendidos, en el Banco Castellano.

Ante ello, la junta del Asilo de Caridad anunció que sacaría a subasta el hotel, fijando un tipo y admitiendo sobre él «pujas a la llana». Aunque días antes del sorteo de Navidad una persona había ofrecido 25.000 pesetas por el billete premiado, el día de la subasta, celebrada en el salón de quintas del Ayuntamiento el 15 de enero de 1913, no hubo licitadores, por lo que aquella quedó desierta. Esta situación obligó a Tejedor a publicar un anuncio admitiendo proposiciones por escrito para la compra del hotel, que habrían de enviarse a su propio domicilio, en la calle Constitución, antes del 15 de mayo.

