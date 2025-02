El deporte a partir de los 60, en auge en Valladolid con casi un 35% del total de usuarios

Adrián Rodríguez Domingo, 23 de febrero 2025, 08:22 Comenta Compartir

Cada vez son más las personas que a partir de los 60 años deciden apostar por el deporte, como un modo de vida activa. En Valladolid ocupan «alrededor de un 35% de los usuarios», señala Ángel Pérez, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Deportivos de Valladolid y gerente de Fitness Park. Precisamente en dicho centro, ubicado en el barrio de Parquesol, entrena desde hace años María Teresa San Miguel de 90 años «todos los días de lunes a viernes durante 1 hora y media». Quienes también apuestan por un hábito de vida vinculado al deporte son los más de 40 alumnos, de edades comprendidas entre 55 y los 85 años, que practican Crossfit -método de entrenamiento deportivo basado en una combinación ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, halterofilia, y movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad- adaptado en Al Cuadrado, en Puente Mayor.

En Fitness Park, ubicado en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela en Parquesol, solo hay una usuaria capaz de caminar en la cinta marcha atrás. A sus 90 años, María Teresa San Miguel -más conocida como Tere en el centro deportivo- rebosa vitalidad y energía. «El deportes es vida. Entreno todos los días de la semana. Dos días hago yoga y el resto máquinas como bicicleta o contar para caminar». Resulta llamativo ver a la deportista caminar en la cinta marcha atrás con total naturalidad: «Es una manera de activar la mente porque te obliga a estar concentrada. Marcha atrás no me pongo más de 3.6 -la velocidad a la que se mueve la cinta- porque es más que suficiente», explica la usuaria de 90 años.

«Cada vez hay más concienciación de que la actividad física es salud. en nuestro mayores el deporte de fuerza se utiliza para evitar principalmente la sarcopenia -la afección que se caracteriza por la pérdida de masa muscular, fuerza y funcionamiento de los músculos-», explica Ángel Peña. Quien se asegura de no peder agilidad y estar activa es María Teresa, que desvela cuál es su rutina de ejercicios con 90 años: «Entreno parte de arriba y parte de abajo aunque para mi lo fundamental es fortalecer las piernas. Me operaron de una rodilla hace años pero eso no me impide hacer ejercicio. El yoga me ayuda con la flexibilidad, por ejemplo, para agacharme a coger cosas».

El secreto de María Teresa San Miguel, usuaria de gimnasio con 90 años, reside en «la actitud». «Escucho a mucha gente de mi edad decir que le da pereza salir. Lo que hay que hacer en salir y moverse porque luego tu cuerpo lo agradece y te encuentras muchos mejor. A veces vengo sin ganas al gimnasio y salgo con las endorfinas activas y feliz. Además hablo con la gente aquí», presume. La venezolana, que llegó a Valladolid hace muchos años es madre de 5 hijos, abuela de once nietos, «y próximamente bisabuela», lanza un mensaje a gente de su edad: «Hay que dejar el miedo a pensar que el gimnasio no es para ellos. Esto es para todos y hay que cambiar el habito. Mejora la vida, te encuentras mejor y estás feliz. En definitiva, cambia tu manera de vivir».

El deporte para personas de más de 60 años ha sido una de las premisas fundamentales del box Al Cuadrado, especializado en crossfit y entrenamientos personalizados ubicado en la plaza de San Nicolás, 11. «Esta clase ya la tenía la anterior gerencia. Es una clase que nos hace mucha ilusión. Adaptar un deporte como el Crossfit para más de 40 personas mayores, que componen el grupo, es un reto que afrontamos con mucha ilusión», explica Jorge Sánchez, gestor del centro. Entre los beneficios más notables de esta práctica se encuentran «aumentar la masa muscular, forever la independencia y la agilidad y la creación de una comunidad con personas de su misma edad practicando deporte a la vez».

Juan Carlos Bernardo, de 67 años, lleva cerca de 3 años asistiendo al Crossfit adaptado en Al Cuadrado. «Probé por casualidad una clase al ver un anuncio en la puerta y me encantó. Al principio fue duro porque no estaba acostumbrado a este tipo de ejercicio y las agujetas no perdonan independientemente de cuál sea la edad. Fui aumentando el número de clases semanales y ahora vengo todos días de la semana», explica el usuario. El entrenamiento, que dura una hora aproximadamente, se compone de un calentamiento inicial «de unos cinco minutos en bici», movilidad «para que músculos y huesos se adapten» y ejercicios de fuerza «con mancuernas».

Juan Carlos Bernardo confiesa que a sus 67 años los beneficios son «más que notables». «Las mejoras se notan tanto a nivel muscular como a nivel óseo, es un día a día y lo vas notando en tu desarrollo cotidiano. Te cuesta menos levantarte de la cama, del sofá o cargar con la compra. A nivel psicológico también ayuda mucho porque te sientes con fuerza de seguir y muy motivado. Con este deportes alargas el momento de coger una cachaba o un andador. Para mi es algo muy ventajoso y que tengo muy en cuenta», afirma.

Temas

Fitness