Chemi, el atleta vallisoletano que busca visibilizar su enfermedad rara: «Oigo ruido las 24 horas»

José Miguel Velicia, más conocido como 'Chemi', es un deportista vallisoletano habitual en carreras populares —a sus 44 años ya ha participado en más de 350—, afición que comenzó tras tener a su primer hijo once años atrás: «Antes solía patinar, pero a raíz de la impresión que me causó ser padre comencé a correr y me he enganchado a las carreras populares», reconoce con humor. «Me veo muy cómodo en ello».

Maestro de profesión y corredor experimentado en medias maratones de vocación, en ocasiones aprovecha este tipo de competiciones para ir más allá de la meta, visibilizando y recaudando fondos para causas solidarias. Ejemplo de esto fue la iniciativa '9 Castillas en media', un reto solidario que consistió en hacer una media maratón por cada provincia de Castilla y León a la vez que recaudaba fondos para ayudar a los niños del Club de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR).

'Maratón que no has de correr, dona por el Ménière'

El próximo domingo 23 de febrero, Chemi plantará cara a un nuevo desafío en la XI Zurich Maratón de Sevilla 2025, un reto que será tanto deportivo -es su primera maratón completa- como personal: durante la carrera, Velicia recaudará fondos para investigar una enfermedad de la cual él mismo ha sido diagnosticado, el síndrome de Ménière. «He entrenado para correr estos más de 42 kilómetros, algo que no es muy habitual en mí, ya que me lo paso muy bien corriendo, pero no tanto entrenando». «Es una distancia que da cierto respeto», confiesa.

Y es que su iniciativa, bautizada 'Maratón que no has de correr, dona por el Ménière', busca dar visibilidad a esta enfermedad rara que padece desde hace unos doce años. También conocida como enfermedad de Ménière, se trata de una anomalía en el oído interno para la que aún no existe una cura. «El objetivo del reto es recaudar fondos para su investigación, que la gente sepa de la enfermedad, y dar a conocer la realidad de los pacientes y las limitaciones que conlleva».

Síndrome de Ménière, una enfermedad rara que por el momento no tiene cura

El síndrome de Ménière es una enfermedad del oído interno con una prevalencia de unas dos personas por cada 10.000 habitantes. Se caracteriza por tres manifestaciones principales, tal y como Chemi Velicia explica: «Mareos, pérdida de audición progresiva y acúfenos, que son ruidos de fondo constantes». «Lo más limitante son los vértigos», admite, aunque en su caso han remitido gracias a la medicación. Los acúfenos, en cambio, persisten: «Son como una tortura». «Escucho ruido las 24 horas desde hace unos cinco años y desde abril no tengo tregua». Además, afirma sufrir la pérdida de escucha día a día, «sobre todo por las mañanas». «Voy notando que me cuesta cada vez más entender a los demás».

Las dificultades ocasionadas por la enfermedad de Ménière van más allá del ámbito deportivo, ya que lleva más de un año alejado de las aulas a causa de su baja. «El no saber si en algún momento vas a retomar un trabajo tan vocacional como el mío es doblemente doloroso», reconoce. En su día a día, la enfermedad le obliga a hacer ajustes constantes, desde el uso de subtítulos en la televisión hasta evitar entornos ruidosos. «Siempre tienes la opción de llevar tapones, pero al final acabas aislándote de todos los que te rodean». «Son cosas rutinarias que a menudo se pasan por alto», señala. Pese a la falta de una cura definitiva, Chemi ha probado diversos tratamientos. «Al no tener cura, vas a otorrinos y a terapias alternativas, aunque no siempre con acierto. Por eso la investigación es tan importante», subraya.

Ampliar Chemi Velicia posa con la bandera de la Asociación Síndrome de Ménière de España. Iván Tomé

Plantando cara al doble reto

A pesar de la enfermedad, José Miguel puede seguir practicando deporte sin muchas dificultades, algo por lo que se muestra positivo: «En ese sentido tengo que dar las gracias, porque para otra gente el mero hecho de dar un paseo es algo difícil a causa de los vértigos, la parte que más limita y a día de hoy no padezco». Por ello, afirma que llegar a correr una maratón es algo que «siempre ha tenido en mente» y, a modo de preparación para la competición, ha ido siguiendo un planning «desde el primer día»: «Consiste en doce semanas y esta es la última compaginando tiradas largas con series, entrenando cuatro días a la semana». «De septiembre hasta hoy llevo más de 1.000 kilómetros de entrenamiento, así que en principio debería salir medianamente bien», comparte con humor.

«La actitud con la que se afrontan los problemas es pieza fundamental» Chemi Velicia

A través del reto solidario 'Maratón que no has de correr, dona por el Ménière', Chemi ya ha recaudado más de 2.800 euros por el momento mediante la plataforma digital de 'crowdfunding' 'Migranodearena.org'. Sin embargo, la iniciativa podrá seguir recibiendo donaciones hasta el domingo 2 de marzo, una semana después del día de la carrera.

Lo obtenido irá destinado a la Asociación Síndrome de Ménière de España (ASMES), de la cual Velicia exhibe con orgullo su bandera: «La actitud con la que se afrontan los problemas es pieza fundamental». «Animo a cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad a que practique deporte siempre y cuando su situación se lo permita. Va a ser algo favorable sí o sí», subraya. También aprovecha la ocasión para poner en valor la investigación, gracias a la que «se puede llevar una mejor vida», algo para lo que Chemi aportará su granito de arena sin importar la marca desde el pistoletazo de salida.

