675 explotaciones de bovino afectadas por la EHE recibirán ayudas de la Junta

La Consejería de Agricultura y Ganadería publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la relación de beneficiarios de una nueva ayuda directa por valor de 1,16 millones de euros para explotaciones de bovino afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). En esta ocasión, se trata de 675 explotaciones que registraron casos confirmados de la enfermedad entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2024.

Con esta línea, el total de apoyos concedidos por la Junta llega a cerca de 8.000 explotaciones ganaderas, a través de 10.089 ayudas directas, por un importe acumulado superior a los 18 millones de euros desde que se detectaron los primeros casos de EHE en la Comunidad en 2023.

El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, anunció la publicación de esta nueva resolución durante su visita a la explotación de Óscar del Amo San, en el municipio de Arcones (Segovia). Esta ganadería, integrada por 140 animales -de los que 80 son vacas mayores de dos años-, mantiene razas como Limosín, Avileña Negra Ibérica, charolés y también ganado mestizo.

Durante la visita, Serrano recordó que estas ayudas tienen como finalidad compensar los gastos derivados de las medidas sanitarias aplicadas en las explotaciones afectadas por la enfermedad, como desinfección, desinsectación y limpieza, así como las pérdidas de animales.

Además, subrayó que los beneficiarios no deben presentar ninguna solicitud ni documentación adicional: la concesión es directa y, si en el plazo de diez días naturales no manifiestan su rechazo, la ayuda se entiende aceptada y no requiere más trámites administrativos.

Cuarta actuación

Esta es la cuarta actuación directa puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para paliar los efectos de la EHE sobre la cabaña bovina de Castilla y León, la más numerosa del país con 1,4 millones de cabezas.

La primera ayuda, publicada en noviembre de 2023, otorgó 3.299 ayudas por valor de 5,7 millones de euros a explotaciones afectadas entre el 28 de agosto y el 16 de octubre de 2023. La segunda, dirigida a quienes no accedieron a la anterior, concedió 5.158 ayudas y superó los 9,2 millones de euros, para explotaciones afectadas desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023, no incluidos en la orden anterior.

La tercera convocatoria, publicada en octubre de 2024, destinó más de 1,9 millones de euros a 957 explotaciones afectadas entre el 26 de junio y el 16 de octubre de 2024. La concesión publicada hoy complementa ese calendario de apoyos con un refuerzo presupuestario de 1,16 millones de euros para cubrir los casos restantes del segundo semestre de 2024, no incluidos en la orden anterior.