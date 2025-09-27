Así tocará tierra en la Península el huracán 'Gabrielle'

'Gabrielle' tiene a los meteorólogos españoles muy atentos a sus pantallas. Se trata de un huracán que este fin de semana azotará la costa suroeste de la Península. Antes ha llegado a las Azores, donde las autoridades decretaron el cierre de los servicios públicos no urgentes durante 24 horas y pidieron a la población que evitara viajes innecesarios. Dicen que es el primer fenómeno de este tipo en la zona en más de una década. Ha dejado lluvias, tormentas, mala mar y vientos de unos 200 kilómetros por hora: «Un temporal bastante duro», precisa el meteorólogo de Meteored Samuel Biener.

'Gabrielle' nació en aguas cálidas en medio del Atlántico como un ciclón tropical al uso, moviéndose en espiral. En su avance hasta las Azores, bastante rápido, ha perdido fuerza y ha dejado de ser un huracán para convertirse en un «sistema subtropical, es decir, «un híbrido entre un sistema tropical y una borrasca convencional», explican desde Aemet. Lo que ocurre en este caso es que deja de 'alimentarse' del calor y la humedad que le dio origen a hacerlo con los choques de aire frío y caliente más propios de nuestra zona.

A última hora de este viernes, abandonó las islas portuguesas en dirección a España, donde llegará como una borrasca más típica de estas latitudes. Según la NOAA, la agencia oficial de Estados Unidos que monitoriza los océanos y la atmósfera, la posibilidad de que llegue con vientos huracanados (por encima de 74 millas, unos 120 km) a nuestro territorio es, a esta hora, de solo un 5%. Ahora bien, esto no significa que vaya a ser «inofensivo», señala Biener. De hecho, tal y como explica, su radio de acción «aumenta» y dejará vientos intensos en amplias zonas, así como lluvias localmente fuertes y fuerte oleaje.

24 horas cruciales

¿Dónde lo van a sufrir más? Durante este sábado seguirá su trayectoria por el mar hasta que a medianoche entre por el sur de la Península Ibérica con vientos previstos de 85 kilómetros por hora. Los primeros en notar sus efectos serán los municipios del sur de Portugal y de la costa de Huelva y Cádiz. Luego azotará algo más el interior, zonas de Extremadura y de Andalucía.

Según Meteored, hay escenarios que muestran que las precipitaciones pueden sobrepasar los 50 litros por metro cuadrado. Los vientos podrían rondar los 50 kilómetros por hora, mientras que el oleaje podrían llegar a los 5 o 6 metros en el golfo de Cádiz y las costas gallegas.

Serán unas 24 horas cruciales «con rachas de viento muy fuertes y lluvia», tal y como indica el modelo europeo. Hasta que el lunes coja rumbo hacia el norte de Marruecos. Allí tocará tierra un día después. Todo esto son solo pronósticos porque, como bien advierten los meteorólogos, este tipo de sistemas son bastante impredecibles, con lo que no hay que perder de vista a Gabrielle en ningún momento.

Dos precedentes

Por cierto, no es el primer huracán que llega a la Península. Es cierto que no es algo habitual, pero ya ha habido precedentes. El más reciente fue 'Leslie' en 2018, que entró como este, por Portugal, pero más hacia el norte. Fue el ciclón más potente que alcanzó esta área desde 1842. Dejó avisos naranjas por lluvias y vientos en ocho comunidades españolas. Un año antes llegó 'Ophelia', que dejó daños graves en Irlanda y Gran Bretaña. Y en España avivó el fuego de la ola de incendios que azotaba el territorio.

