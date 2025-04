«Luz verde» a las nuevas señales de tráfico

Problemas de visibilidad «en el 80% de las señales»

Se estima que hay cuatro millones de señales verticales instaladas en las carreteras estatales, sin incluir el viario competencia de ayuntamientos y diputaciones provinciales, pero su estado no es el más idóneo. El último informe de la Asociación Española de la Carretera –que realiza inspecciones visuales cada dos años– indica que es necesario renovar 100.000 señales de código en la red del Estado y otras 260.000 en la red autonómica, la mayoría por haber superado los seis, ocho o diez años de garantía que otorgan los fabricantes para las láminas retrorreflectantes, lo que no garantiza su plena visibilidad nocturna. «Cuando de noche circulas con las luces tienes que poder ver qué pone en la señal y en muchos casos no se aprecia», apunta Manuel Arbona, presidente de la Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (Afasemetra). Arbona calcula que el 80% de las señales presentan «un estado lamentable» de visibilidad por lo que habría que renovarlas, para lo que pide un aumento de la inversión pública en este capítulo de la seguridad vial «que es algo que nos afecta a todos los usuarios». Afasemetra realizó un estudio en 2019 (el más reciente que tienen) que cifraba en «un mínimo» de 2,3 millones de señales las que tenían vencido el plazo de garantía de la lámina retrorreflectante, «por lo que habrían dejado de cumplir correctamente con su labor».