¿Cómo conducir de forma segura un día de lluvia? Tromba de agua en el poligono de San Cristobal de Valladolid el pasado mes de septiembre. / Henar Sastre El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha publicado una serie de consejos EL NORTE Valladolid Martes, 29 enero 2019, 20:46

La lluvia puede llegar a convertirse en su peor enemigo, sobre todo si tiene previsto coger el coche. A priori puede parecer que la conducción y la lluvia no son buenas compañeras, ya que los riesgos de sufrir un accidente se multiplican: la circulación se vuelve más densa, los neumáticos se adhieren peor a la calzada o una visibilidad difícil son solo algunas de las situaciones peligrosas que pueden producirse.

Sin embargo, son dos circunstancias completamente compatibles si se llevan a cabo una serie de prevenciones. Por ello, y para favorecer una conducción lo más favorable posible, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha publicado una serie de consejos sobre cómo conducir con seguridad.

1. Aumentar la distancia de seguridad

Si tiene previsto coger el coche un día de lluvia, deberá saber que no está solo en la calzada y, por tanto, debe extremar las precauciones para evitar que se produzcan altercados con otros vehículos. Por ello, es importante incrementar la distancia de seguridad con los coches que circulen delante de usted. Con unas condiciones meteorológicas normales, 90 km/h hay que dejar una distancia mínima de 81 metros. Con esta regla, a 120 km/h habría que dejar 144 metros. Por tanto, si llueve, la distancia debe ser mayor, una que sea suficiente para conseguir reaccionar a tiempo y frenar y detener el vehículo en caso de emergencia.

2. ¿Qué es el aquaplaning?

Es un peligroso fenómeno que se produce cuando el agua acumulada por la lluvia impide que las ruedas se adhieran correctamente a la calzada. Cuando esto se produce, el conductor puede llegar a perder el control de su turismo. Además, es importante recalcar que a más velocidad, más probabilidad de sufrir aquaplaning.

Si le ocurre una situación parecida, mantenga la calma y sobre todo, no haga nada con el volante. Si le sucede en una curva, gire el volante lo justo para trazarla. Ni mucho menos frene, ya que las ruedas, cuando entre en contacto con el asfalto, se quedarán bloqueadas y será más fácil perder el control del turismo.

3. Reducir la velocidad

Cuando las condiciones meteorológicas son adversas, sea cuales sean, es importante reducir la velocidad. En este sentido, los expertos recomiendan reducir la velocidad como mínimo 10 kilómetros por hora, ya sea en una autovía o carretera secundaria. Esta práctica le permitirá no solo evitar el aquaplaning, sino ahorrar combustible.

4. Encender las luces

Es una de las medidas más importantes. En carretera, tan importante es ver como ser visto, y más aún cuando la visibilidad es reducida y la circulación, complicada. De hecho, ya lo apuntó hace unos años la Dirección General de Tráfico (DGT): un coche oscuro con las luces de cruce encendidas es visto 170 metros antes respecto a uno que no las lleva. Imagínese cómo de importante puede llegar a ser si llueve intensamente.

Así, es necesario llevar encendidas las luces de posición y de cruce, ya sea de día o de noche, y además se recomienda dar la luz antiniebla trasera cuando se circule fuera de un pueblo o ciudad. Por el contrario, si se encuentra en un atasco, es mejor que la lleve apagada porque puede dislumbrar al resto de conductores.

5. Evitar frenadas bruscas

El freno puede convertirse en uno de los peores enemigos de los conductores. Los neumáticos no agarran bien a la calzada y, por tanto, una frenada brusca puede hacer que pierda el control de su vehículo. Así, el 112 de Castilla y León recomienda una circulación suave y tranquila, manteniendo la velocidad adecuada para no tener que recurrir en exceso al freno.

6. ¿Hay que seguir las marcas blancas de la carretera?

Si está conduciendo y llueve intensamente, es fundamental que evite rodar sobre las marcas blancas de la carretera. Con la humedad, el vehículo pierde adherencia al circular sobre la pintura blanca que se utiliza para delimitar las carreteras o marcar los pasos de peatones.

7. Seguir las huellas del coche precedente

Los neumáticos, a su paso, secan la calzada. Por tanto, si sigue esta estela, se asegurará de conducir por la zona más seca de la carretera. Por ello es recomendable seguir las marcan que vayan dejando los coches que circulan delante del suyo. Así, su vehículo se agarrará más a la vía y podrá conducir con más tranquilidad y seguridad.

8. Mantener el vehículo en las mejores condiciones

Los frenos, neumáticos y amortiguadores han de estar en perfectas condiciones a la hora de coger el coche. Si estos tres factores se encuentran correctamente, tendrá una conducción bajo la lluvia mucho más fiable y segura. Además, ante un viaje de largo recorrido, los expertos recomiendan no comer abundantemente antes de conducir, no circular durante más de dos o tres horas seguidas, hacer descansos de 20 minutos y no cargar con demasiado equipaje el coche.