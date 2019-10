La brecha digital de los hogares españoles, bajo mínimos EFE La población sin conexión en su vivienda, que cae a la mitad con respecto al año anterior, asegura que «no necesita» internet ROCÍO MENDOZA Madrid Miércoles, 16 octubre 2019, 18:18

Los hogares españoles rozan la plena conexión a internet: la brecha digital se encuentra bajo mínimos tras reducirse en ocho puntos en solo un año. Así lo revela el último estudio sobre 'Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares', hecho público este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa en un 8% los hogares que aún continúa sin tener un acceso a la red. En el estudio anterior, este porcentaje superaba ligeramente el 16%, con lo que la brecha digital de los hogares ha caído 8 puntos en apenas un año. El incremento es mucho más significativo si se toma como referencia el año 2010. En menos de una década, las conexiones casi se duplicaron: de 57,8 al 91,4%.

Junto a este dato, la encuesta aporta otro quizá más revelador: la causa de que 1,3 millones de hogares españoles no tenga acceso a la red reside en la opción personal de sus inquilinos. Sencillamente, «no lo necesitan», afirmó un 75,5% de los que prefieren vivir desconectados. No se trata, por tanto, de un problema de accesibilidad técnica ni de falta de formación. Sobre esto último, la mitad dice no tener conocimientos para utilizarlo. Eso sí, aún un 28% esgrime el coste de la instalación como argumento para prescindir de ella. En cuanto al reparto territorial de estos datos, Madrid es un año más la comunidad autónoma con mayor porcentaje de hogares conectados y Castilla La Mancha, la que sigue a la cola.

El estudio, además de las posibilidades de conexión o de los dispositivos que se usan para ello, revela que la población española no sólo casi alcanza el pleno en su uso diario de internet, sino que cada vez dedica más horas. Así, el 74,9% se conecta varias veces al día (6,3 puntos más). En cuanto a qué hacen durante su navegación, la mayoría se dedica a usar servicios de mensajería instantánea como Whatsapp (un 93,8%), consultar el correo electrónico y buscar información sobre servicios. En este apartado, el de la utilidad que tiene la red para sus usuarios, destaca el leve incremento del número de personas que realizan compras 'on line'.

Vacaciones, ropa y entradas

Más de 20,2 millones de usuarios (un 58% de la población) cerraron transacciones electrónicas sobre todo para reservar alojamientos vacacionales, comprar material deportivo, ropa o entradas. El gasto medio por comprador fue de 264 euros y de 60 euros por compra. Los grupos de edad que más se conectan también han sido estudiados en la encuesta. Prácticamente la totalidad de la población española que tiene entre 16 y 24 años se ha conectado a internet en los últimos tres meses.

A partir de esta edad la cifra de internautas va descendiendo paulatinamente conforme aumentan los años del usuario. Así, a partir de los 55 años disminuye al 86,5%, hasta llegar al grupo de edad de 65 a 74 años, que se estanca en un uso del 63,6%.

Sobre los más jóvenes, concretamente los preadolescentes y adolescentes de entre 10 y 16 años, el informe viene a confirmar una realidad incontestable: el uso generalizado de teléfonos móviles entre menores y su acceso a internet. En este sentido, el INE señala que dos de cada tres niños (un 66%) de entre 10 y 16 años tiene un 'smartphone'. Según la encuesta, un 22% tiene solo 10 años. Ahora bien, el dato revela un ligero descenso en la posesión de estos dispositivos con respecto a años anteriores, como 2015, cuando el porcentaje se encontraba en el 69%.

Eso sí, ya sea a través de un teléfono móvil o por otras tecnologías presentes en la mayoría de los hogares (ordenadores y tabletas), el uso de internet está «muy extendido» en este grupo de edad. Un 92% de los menores de 16 años se conecta a diario a la red.