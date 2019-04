Voluntarios para el Yacente Sebastián Segura (i) y Carlos Garrote, con el trono que deben ayudar a portar. / M. Rico Tras el reclamo realizado por una cofradía cuellarana ante la falta de personas para portar las andas, se recibieron varios ofrecimientos MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 7 abril 2019, 20:59

La semana pasada, la Cofradía del Cristo Yacente se hacía eco de la necesidad de voluntarios para portar la imagen en andas durante la procesión del próximo Viernes Santo, que se celebrará el 19 de abril a partir de las 20:30 horas. Se trata de un paso que siempre ha sido portado en andas, que cuenta con una gran tradición en la localidad y que antes necesitaba menor número de portadores. Tras la renovación de las andas, a partir del año 2012, se necesitan 24 personas para llevar la imagen, doce en cada brazo lateral. Aunque ya contaban con algunos cofrades voluntarios, la edad de muchos de ellos y las lesiones de algunos de los miembros más jóvenes, fueron los principales detonantes para que el grupo no tuviera gente suficiente para poder portar el paso. Así, se pedía la colaboración de los vecinos, a los que únicamente se les requería su participación en la procesión, sin necesidad de entrar a formar parte de la cofradía, desde donde además se facilitaría todo lo necesario, como la capa y otros elementos, para poder procesionar en Viernes Santo.

El Hermano Mayor de la cofradía del Cristo Yacente, Jesús García, decía que todos los interesados en colaborar serían «acogidos con los brazos abiertos», independientemente de que fueran o no cofrades. Medios locales, provinciales y nacionales se hicieron eco de la noticia, y en apenas unas horas la cofradía recibió llamadas de prácticamente toda la geografía nacional.

Según García, «la sorpresa fue que de forma inmediata llamaron de distintos puntos de la geografía española y principalmente de las provincias del sur». En apenas unas horas se recibieron llamadas de Murcia, Granada, de la zona de levante y de Cataluña, pero también de Madrid. Todas eran de «gente comprometiéndose y ofreciéndose para portar el Cristo y vamos a estar en contacto con ellos», aseguraba el Hermano Mayor del Cristo Yacente.

Dos de estas llamadas llegaron desde los teléfonos de Carlos Garrote, desde Laguna de Duero, y de Sebastián Segura, de Madrid. Ambos se ofrecieron como voluntarios para portar el paso del Cristo Yacente en Viernes Santo, y ayer mismo sellaron su compromiso con la cofradía, acudiendo a uno de los ensayos del grupo, que portó las andas sin imagen por las calles de la villa.

Carlos Garrote afirmó que conoció la noticia de que se necesitaban portadores a través de los medios de comunicación. Él, vecino de una localidad muy cercana a Valladolid, afirmó que en la ciudad existe una gran tradición por la Semana Santa y que le pareció una nueva oportunidad de portar la imagen. No es su primera vez, pues ha sido miembro durante una treintena de años de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid. Sin embargo, tras más de diez años sin salir en procesión, «he querido aprovechar la oportunidad que me ha dado esta cofradía», dijo.

Sebastián Segura también se enteró de la falta de portadores por las noticias. Él es argentino y lleva residiendo en Madrid desde 1989. No es cofrade, pero «sí que me hacía ilusión por motivos personales, y también porque no se perdieran las costumbres en el pueblo», razones por las que no dudó en ponerse en contacto con la cofradía y acudir ayer al ensayo. Así, durante la mañana de ayer, varios de los cargadores fijos y algunos de los miembros de la cofradía que ya no pueden portar las andas, se reunieron en el entorno de la calle Los Astros, para realizar un nuevo ensayo. Carlos Garrote ya contaba con más experiencia, por lo que apenas necesitó indicaciones, mientras que a Sebastián Segura, algunos de los veteranos le fueron explicando cómo actuar ante los toques del Hermano Mayor, cuándo se levanta el paso o cómo abrirse para realizar los giros.

La del Cristo Yacente, es una de las piezas más destacadas de la Semana Santa cuellarana. Procede de la iglesia de San Francisco, aunque desde hace años permanece en la iglesia de San Miguel, donde se conserva. Es una imagen barroca del siglo XVII y de un taller próximo a la escuela de Gregorio Fernández. La imagen tiene los brazos articulados, por lo que se podía mostrar tanto clavada en la cruz como en la urna para protagonizar el Santo Entierro, aunque en la actualidad sólo se utiliza para este último cometido.

Los miembros de su cofradía no son los únicos que han iniciado sus ensayos, pues desde hace algunas semanas también recorren diversos puntos de la localidad los costaleros de las cofradías de Nuestra Señora de La Soledad y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que también portan sus imágenes en andas durante la procesión del Viernes Santo. También las Bandas de Cornetas y Tambores llenan con sus sones de Semana Santa la localidad desde hace tiempo. Algunos de ellos ya participarán el próximo sábado en la Procesión de Nuestra Señora de la Compasión, que como cada año partirá desde la residencia de mayores El Alamillo hasta la Cruz de Santo Domingo.

La siguiente cita será el domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, cuando a las 12:30 horas tendrá lugar la procesión de los Ramos con el paso de la Borriquilla, desde la iglesia del convento de la Concepción hasta el templo de San Miguel, donde a continuación se desarrollará la eucaristía.