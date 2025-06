El Unami toca fondo tras casi tres descensos consecutivos

Luis Javier González Segovia Sábado, 7 de junio 2025, 08:13 Comenta Compartir

El 4 de junio de 2023 el Unami aún contaba como equipo de Tercera División: dos años después, con la letra estricta de la clasificación, bajaría a Segunda Provincial. Tres descensos consecutivos –aunque este último no se hará efectivo– son una anomalía con pocos precedentes, máxime para un equipo que no entregó las armas tras cada pérdida de categoría, sino todo lo contrario. El club asegura haber tocado suelo y contar con la estructura para resurgir el próximo curso desde la Primera Provincial y ocupar, cuanto menos, su lugar tradicional en Regional.

El Unami encadenó en cuestión de meses una eliminatoria histórica de Copa del Rey ante el Alavés con el ascenso a Tercera División, logrado en junio de 2022 tras casi una década de lucha, quedándose a las puertas. Su presidente, Paco Andray, habla «sin lugar a dudas» del mejor momento de su historia. Estuvo en Tercera en la temporada 2012-13, descendió y aquella promoción ante el Turégano llegó tras nueve años de portazos. «Fue un equipo inestable, se cambió bastante la plantilla. Un prueba-error, trayendo jugadores nuevos y cambiando de técnicos hasta que un año te salen un poquito mejor las cosas haciendo prácticamente lo mismo». Una década como segundo club de la provincia con el CD La Granja, con el que comparte algunos síntomas de su declive, en este caso, hacia la desaparición.

El ansiado regreso a Tercera se convirtió en pesadilla con un inicio horrible, una secuencia de puntos que se escapaban en el último suspiro que acabaron con el cese del técnico del ascenso, Gonzalo del Valle. Llegó Juan Folgado, pero el equipo, siempre en descenso, no terminó de acercarse a la salvación. «Tuvimos jugadores que no dieron el do de pecho, faltó compromiso por parte de algunos. Y estaban cobrando, ya fuera más o menos. Hay gente que se desmarca con una justificación teórica, pero sabíamos que no le había pasado nada». Acabó penúltimo, a nueve puntos del objetivo, pero las vacantes de ascensos y descensos salvaron al Santa Marta, antepenúltimo, y le dieron una oportunidad: si el Salamanca UDS ascendía ante el Sant Andreu, se salvaba. Pero aquel partido de vuelta en el Helmántico, suspendido durante una hora por una granizada, sonrió a los catalanes. «No nos salió nada». Un pequeño detalle con efectos devastadores.

La mayoría de las vértebras de su columna se fueron: Víctor Velasco, Jorge Sánchez, Quino, Domingo o Sergio Prieto, su capitán. «Fue una espantada general. Hay algún jugador con el que no se cuenta por el compromiso que no tuvo en Tercera porque hubo quien salió dando una patada a la puerta». Un equipo en cuadro que, con todo, no esperaba pasar penurias. «Era un grupo relativamente majo, no veíamos el descenso ni de coña. Creo aún a fecha de hoy, que había equipos muy inferiores a nosotros». Promocionó a varios del filial y sumó algún efectivo procedente de Madrid o del juvenil de la Segoviana. «No terminó de cuajar. Pese a que intentamos hacer todas las reivindicaciones sobre la marcha, no lo conseguimos».

Las últimas temporadas 2022-2023 Fue penúltimo del grupo VIII de Tercera con 24 puntos y bajó al no ascender el Salamanca UDS

2023-2024 Fue antepenúltimo de la Regional con 29 puntos, a ocho de la salvación, y cayó a Provincial

2024-2025 Antepenúltimo con 31 puntos, puesto de decenso: no será efectivo por la sanción al Mozoncillo

Y a mitad de curso, Dani Arribas, Quino y Domingo, quizás su solución de emergencia, fichan por el Arenas de San Pedro. «Ni pies ni cabeza. Nosotros, evidentemente, habíamos hablado con ellos». Andray desgrana una problemática multifactorial y lamenta el uso limitado de La Albuera. «No nos dejaban entrenar en el campo que jugábamos y eso es muy grave, siempre había excusas». Y discute que la Segoviana, entonces dos categorías por encima, mereciera un uso preferencial. «Podemos seguir invirtiendo en un club para que suba donde tenga que subir y poner zancadillas al resto, sin que se vean mucho, para que siempre estén en el pozo. No quiero decir con esto que el Unami descendiera solo por el Ayuntamiento, pero fue un palito más en la rueda».

Empezó una nueva etapa en Provincial. «Nunca tendríamos que haber bajado de la Regional». El primer mensaje fue pedir continuidad a la plantilla. «Señores, tenemos que ascender el año que viene como sea». El compromiso inicial de varios jugadores clave se fue evaporando y llegó otra «espantada» como la de Tercera. «De repente, te desaparecen los siete buenos. Hay que componer otra vez el equipo nuevo. ¿De dónde tiramos? Del provincial, de nuestros juveniles». Llamadas a antiguos jugadores que no tuvieron hueco en los años punteros, encontraron su encaje en la Provincial –clubes como San Lorenzo o La Lastrilla–, pero se quedaron allí. «No hay cosa que más coraje me haya dado este año que en cada equipo al que me he enfrentado hubiera cuatro o cinco jugadores que venían de la cantera del Unami». Por su vestuario han pasado 35 jugadores, desde canteranos a gente de Madrid. «No creo que nadie haya hecho más fichas que nosotros. Hasta cambiamos de entrenador».

No llegaron los resultados. Otra vez antepenúltimo con 31 puntos en 30 jornadas en una liga ganada por los 69 del Real Sitio, por los 68 de El Espinar-San Rafael. El último puesto de descenso, que no se ejecutará por el descenso administrativo del Mozoncillo por ausencias reiteradas de su entrenador en prácticas. Una competición en el aire, pues el grueso de clubes ha asegurado que jugará en la nueva liga de la Diputación. El Unami no es uno de ellos. Andray aplica en los dos cursos siguientes la falta de compromiso «cada una con su estilo» del bloque que bajó de Tercera. «Hace falta un grupo muy bueno de amigos, que tengan compromiso y los capitanes tiren del carro. He visto gente que besaba el escudo desde los cinco años hasta Tercera y luego se ha descolgado. Es muy fácil estar en las maduras y no en las duras». Cree contar, esta vez sí, con una columna vertebral para reflotar la nave. «Vamos a por la Regional otra vez. Yo creo que hemos tocado suelo y vamos para arriba».

