De tren fantasma a esperanza rural: «¿Vivir en Riaza y trabajar en Madrid? Ahora no es una locura»

Luis Javier González Segovia Domingo, 13 de julio 2025, 09:15

El cambio de panorama de un transporte menos contaminantes que vertebre al territorio ha dado a la línea entre Madrid y Aranda más valor del que tenía en 2011 cuando se suspendió. Porque el sistema, con una batería de medidas cada vez más amplia para paliar el cambio climático, busca sacar del asfalto a todos los vehículos con combustibles fósiles que pueda. Y porque el transporte de corta y media distancia ha multiplicado su demanda, con epicentro en Madrid y sus trenes de mercancías. Así las cosas, la reapertura de las vías plantea una oportunidad para el nordeste de Segovia que no se vislumbraba años atrás.

Aquella bateadora atascada no cambió la vida del nordeste, pues los trenes no paraban y el transporte de viajeros era residual –en la última semana de actividad circularon nueve, por siete de mercancías– porque era más barato el autobús. El portavoz de la Coordinadora Estatal por el Tren, José Luis Ordóñez, describe un servicio a contracorriente con la estrategia nacional. «Las vías de alta velocidad tenían que demostrar que España era puntera en lo ferroviario y esta línea ya no tenía tanto interés. Como ya habían conectado Valladolid con la capital, Burgos tenía menos importancia». La línea, que tilda como «relativamente nueva» –fue la última construida por la dictadura franquista, inaugurada en 1968– acortaba la distancia con Francia a través de la frontera por Irún frente a la 'panza' que supone ir desde Madrid al norte bordeando Ávila. Si bien ese era su uso prioritario, también tenía utilidad en el transporte de viajeros en larga distancia, pues enlazaba Madrid y Bilbao con coches cama.

«En aquel momento no se pensaba el valor que tiene esta línea, si estuviese en marcha, para los trenes de cercanías de toda la sierra norte de Madrid o para los de carácter regional en las provincias de Burgos y Segovia. Con los conceptos de ahora, tiene una importancia enorme. El tren da mucho juego para las actividades de proximidad». Por las necesidades de transporte por motivos de salud, trabajo o estudios. Y por la conciencia ambiental. «Hemos pasado de una lógica en la que todo estaba basado en el automóvil a entender que no lo puede resolver todo. Los combustibles y las carreteras no pueden seguir utilizándose de la misma manera y el ferrocarril puede utilizarse con electricidad. La carretera está haciendo el 96% del transporte de mercancías en España, el sistema se tiene que dar cuenta que por ahí no puede seguir». Pone el ejemplo de la adecuación de la línea Zaragoza-Algeciras. «Y lo están haciendo a bastante velocidad, aunque sean zonas súper rurales». Una autopista ferroviaria para grandes trenes de 750 metros. «Para la vida de la provincia de Segovia sería casi como de la noche al día, se abriría un abanico de posibilidades enorme».

A ello se unen dos tendencias contrarias en lo demográfico. Por un lado, la pérdida de población en los pueblos; por otro, Madrid. «Debido a su aglomeración urbana y la necesidad de que la gente pueda vivir en mejores condiciones, Segovia tiene muchas posibilidades de ser lugar de vida. ¿Quién iba a pensar antes en vivir en Riaza y trabajar en Madrid? Ahora no es una locura». El mismo incentivo juega el incremento de visitantes, un contexto en el que el nordeste puede esgrimir turismo de naturaleza de proximidad. «Los veraneantes venían unos cuantos días al año; ahora es una presión constante, no solo fines de semana». Una oportunidad para el empleo del sector servicios.

Ordóñez define la reapertura de la línea como cuestión de «voluntad política» pues entiende que «podría ser rentable en muy poco tiempo». No cree que sea un problema presupuestario: «Dinero hay». Y pone en cuarentena los presupuestos iniciales con el ejemplo de la variante de Pajares, entre León y Asturias. «Ha costado cinco veces más. Y, sin embargo, se hizo. Vale la pena porque el incremento en la capacidad productiva de los territorios va a compensar en ingresos por impuestos el gasto que has hecho para ponerla en servicios». El primer paso sería asentar el túnel, cuyo estado se ha deteriorado tras años de humedades, para quitar la bateadora y, después, actualizar la línea. «Soy optimista. Esta época de Óscar Puente, aunque sea vallisoletano, ha empezado a tener buena pinta. A ver si las circunstancias dejan. No podemos tirar campanas al vuelo, pero da la impresión de que sí se va a poder festejar».

