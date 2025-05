Otra tarde al filo del abismo para la Sego

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, avisa con su vaticinio a los más de 3.000 aficionados azulgranas que presenciarán hoy en La ... Albuera el descenso de su equipo a Segunda RFEF o la hazaña de sobrevivir una semana más con el agua al cuello. «Hasta el pitido final no va a estar resuelto». La visita del Nástic de Tarragona, otro histórico, arranca a las 19:00 horas la penúltima jornada, con horario unificado. La lógica dice que no hay más receta para la salvación que la victoria, ganar el sábado siguiente en Zamora y esperar, aunque si se alinean los planetas su equipo podría llegar con opciones matemáticas perdiendo hoy. Así que a eso de las nueve hará falta tener los desfibriladores a mano. Lo dice sin miedo, pues su equipo hace callo a eso de caminar entre cornisas, como demostró ante el Sestao con un gol en el minuto 96. Pese a una segunda vuelta para olvidar, siguen vivos.

Las posibilidades Si la Segoviana gana La Sego llegará a la última jornada con opciones de salvación y podría incluso salir de zona de descenso.

Si la Segoviana empata Descendería hoy si gana cualquiera de los tres siguientes equipos: Real Unión, Sestao o Lugo.

Si la Segoviana pierde Solo evitaría el descenso matemático hoy si caen Real Unión y Lugo, además de que no gane el Sestao.

Un partido que la Segoviana está preparando casi a ciegas tras el cese de Dani Vidal tras el empate del sábado ante del Nástic ante el Lugo –ganaba 2-0 y dejó escapar los tres puntos en el descuento– y la llegada de Luis César Sampedro, el técnico con el que ascendió a Primera en 2006. «La realidad es que sí que nos condiciona a la hora de preparar el partido, te toca estudiar doble. La plantilla, que más o menos la conocemos de la primera vuelta; y por otro, el modelo de juego que nos puede plantar este entrenador», resume Ramsés. Con pocas conclusiones, pues Sampedro ha empleado en sus últimos años diferentes sistemas. Y el fantasma del 5-0 de enero, el primer partido de 2025. «Este equipo, con el nivel de futbolistas que tiene, cuando se le pone el partido de cara es imparable. El contexto aquí es distinto porque las connotaciones no tienen nada que ver. Te juegas seguir en la pelea o descender». El Nástic ha ganado cuatro partidos fuera de casa –uno menos que la Sego– y no lo hace desde el 1 de febrero en Vigo. «Nosotros somos el rara habis porque en esta segunda vuelta por haber sumado tanto fuera y menos en casa».

Si la Segoviana gana, llegará con vida a la última jornada. Podría salir del descenso con una victoria, pero siempre dependerá de terceros en la última jornada. Mientras, si empata, se pondría en los 41 puntos. Tendría ya fuera de rango a Unionistas (45), haga lo que haga ante el Tarazona. Materializaría el descenso con una victoria del Real Unión, pues se pondría con 46 y dejaría con 44 a Osasuna Promesas, su rival, que tiene ganado el average a los segovianos. Si no se diera este escenario, también bajaría con la victoria del Lugo (43) ante el Zamora o la del Sestao (42) ante el Andorra. Si no sea da ninguna de ellas, no bajaría hoy. Para seguir viva una semana más en caso de derrota –se quedaría con 40– necesitaría que no gane el Sestao y que pierdan Lugo y Real Unión.

Ramsés habla de madurez para explicar la solvencia de su equipo en Sestao tras el empate de los locales a cinco minutos del desenlace, algo que suponía en la práctica el descenso. «Como te dejes llevar por la alegría o por el drama, estás muerto, cien por cien. Teníamos dos opciones; bajar los brazos o quemar las naves». La prueba es que Manu robó siete balones en los últimos 10 minutos. La permanencia requiere romper el gran nudo de la segunda vuelta, sus nueve partidos sin ganar en La Albuera. «Estamos en deuda, que el público haya estado entregado toda la temporada es la mejor noticia que nos va a dejar este año».

El cambio de dibujo en los últimos dos partidos, un 3-5-2 flexible –con una línea de tres centrales atrás que completa en la cobertura el pivote defensivo, al igual que Diego Gómez hace de puente entre Farrell y la media punta– ha funcionado ante Real B y Sestao, dos partidos de notable alto, a cambio de asumir muchos riesgos. Con mucho jugador al límite, como Berlanga, Astray o Juan de la Mata, que no jugará al recurrir el club sin éxito su quinta amarilla.