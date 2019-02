«Sentarse a leer es uno de los actos más subversivos y extraños que pueden existir» Carlos Rod y Marifé Santiago, durante la presentación del ciclo 'Inéditas'. / El Norte Marifé Santiago y Carlos Rod presentan el ciclo 'Inéditas', que analizará, entre otras cuestiones, por qué el adolescente abandona la lectura fuera del instituto ENRIQUE YUSTE Segovia Jueves, 7 febrero 2019, 12:08

«¿Qué pasa alrededor de un libro?», se preguntó la concejala de Cultura, Marifé Santiago, en la presentación de la tercera edición de 'Inéditas'. La respuesta a la pregunta será abordada este fin de semana en la Casa de la Lectura, escenario de un encuentro en el que se reflexionará sobre la importancia de los libros en la sociedad actual. La edil explicó que 'Inéditas' es un proyecto ideado por la editorial La Uña Rota para «dedicar un par de nuestros días a hablar de libros». Pero Santiago matizó que no se trata de hacer una reflexión en general sobre la lectura, sino de plantearse aspectos tan simples como qué es un libro o qué tiene. «Es el gran fuego sagrado que constituye una cultura, depositario de memoria y también de futuro», afirmó la concejala, que resumió el objetivo de la tercera edición de este ciclo en contar todo aquello que ocurre alrededor de un libro, desde el momento en el que se tiene la idea para escribir uno hasta que alguien lo lee.

El libro como objeto, como contenido, será el tema principal del ciclo. «Un libro sin lector no es nada», afirmó Carlos Rod, director de la editorial La Uña Rota. En este sentido, y tras cuestionarse si en España no se lee porque no se escribe o si, por el contrario, no se escribe porque no se lee, los promotores de 'Inéditas' concluyen que en la actualidad «se escribe mucho y se lee menos». Por ello, se preguntan para qué se publican libros y qué papel juega la lectura en la educación.

«Sentarse a leer un libro es uno de los actos más subversivos y extraños que pueden existir. Concentrarse en la lectura de un libro es una forma de revelarse contra una serie de modas y hábitos que nos tienen conectados con otros mundos», declaró Rod sobre la preferencia de la sociedad a las redes sociales o la televisión sobre la lectura.

Todas las reflexiones lanzadas durante la presentación de 'Inéditas' serán solo algunas de las que se abordarán en un ciclo que comenzará en la tarde del viernes con la conferencia 'Ejercicios de lectura', a cargo del filósofo y antropólogo Tomás Pollán. En su charla, explicará los diferentes oficios que entran en juego durante la elaboración de un libro. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Pollán es, según Carlos Rod ,«un mito de pensamiento» a pesar de resistirse a publicar lo que piensa. «Es un lujo tenerlo aquí. Es más fácil verle fuera de España que aquí», añadió el director de La Uña Rota.

Un oficio «poco valorado»

Tras la conferencia de Tomás Pollán llegará el turno de una conversación con Juan de Sola, premio Ángel Crespo de Traducción 2018. «Es un oficio poco valorado y sin el cual no podríamos haber leído a muchos autores», aseveró Rod. En la charla, a cargo de «uno de los mejores traductores de este país», se abordarán todos los entresijos del oficio bajo el título 'Traducir no es traicionar'. «Hay una cosa muy bonita de los traductores y es que hacen literatura universal», destacó Marifé Santiago. Por la misma línea se mantuvo Rod, quien rechazó que traducir signifique traicionar la obra original hasta el punto de considerar que «muchas traducciones son mejores» que la propia literatura en castellano.

La jornada del sábado estará dedicada a la literatura infantil y juvenil. «Vamos a preguntarnos qué pasa con la lectura a partir de las los doce, trece o catorce años y por qué se deja de leer a partir de esa edad. El adolescente fuera del instituto deja de leer», introdujo Rod. Para tratar de arrojar luz sobre el problema, 'Inéditas' reunirá en la Casa de la Lectura a las fundadoras de la editorial Wonder Ponder, Ellen Duthie y Raquel Martínez Uña. Explicarán en qué consiste su proyecto de filosofía visual para niños, que tiene por finalidad acercar a los lectores más jóvenes la filosofía de una forma divertida y atractiva. Además, intentarán descubrir qué espacio queda para la literatura en el ámbito literario infantil.

Posteriormente, las profesoras Mercedes Brugarolas y Raquel López Royo analizarán si se puede fomentar la lectura entre los más jóvenes y presentarán algunas iniciativas para propiciar este hábito en niños y adolescentes. «Animamos a profesores a venir porque van a encontrar propuestas interesantes», afirmó el director de la Uña Rota. «Es un ciclo abierto a todo aquel que quiera estar pensando en la Casa de la Lectura. Es abierto a todos los públicos, aunque no es una actividad para los niños, sino para hablar de actividades para niño», declaró Marifé Santiago, quien desea ver llena la Casa de la Lectura el fin de semana.